Trovato con 50 grammi di eroina e arrestato a Caronno Pertusella: patteggia un anno con la condizionale
L'arresto è scattato nei giorni scorsi, dopo che la Guardia di Finanza ha sorpreso il ventenne con 50 grammi di eroina. Il ragazzo è stato processato per direttissima lunedì 23 novembre
Ventenne arrestato dalla Guardia di Finanza nella zona della stazione a Caronno Pertusella dopo essere stato trovato con la droga. L’arresto è scattato sabato 21 novembre, dopo che il ragazzo, di nazionalità tunisina, è stato sorpreso dalle Fiamme Gialle con 50 grammi di eroina.
Il 20enne, processato per direttissima lunedì 23 novembre davanti al Tribunale di Busto Arsizio, e ha patteggiato un anno di reclusione con sospensione condizionale della pena.
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