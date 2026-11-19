Un grosso bivacco, apparentemente utilizzato come punto di appoggio per l’attività di spaccio e ormai abbandonato, è stato individuato nei boschi tra Bedero Valcuvia e Ganna.

A scoprirlo sono stati alcuni cercatori di funghi che, durante le loro uscite sul territorio, si sono imbattuti nell’insediamento nascosto nella vegetazione.

La segnalazione è stata trasmessa al Comune che è stato informato della presenza del bivacco. La scoperta riporta l’attenzione sul fenomeno dello spaccio nei boschi del Varesotto, dove alcune aree isolate vengono utilizzate come basi per la vendita di stupefacenti e punti di appoggio per chi gestisce le piazze di spaccio.

L’invito di chi monitora il territorio è a non abbassare la guardia e a continuare a frequentare e controllare i sentieri, anche per contrastare l’abbandono di rifiuti e l’inquinamento delle aree boschive.

Nella stessa segnalazione viene dato conto anche di un intervento atteso da tempo: è stata finalmente bonificata la discarica abusiva individuata poco prima della Madonnina del ciclista, lungo la strada del Brinzio. In quel punto erano stati abbandonati numerosi sacchi contenenti lana di roccia e altri materiali di scarto.

Due situazioni diverse, ma accomunate dalla necessità di tutelare un patrimonio ambientale frequentato ogni giorno da escursionisti, cercatori di funghi e appassionati della montagna.