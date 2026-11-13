Truffe agli anziani con le chiamate shock: diciottenne arrestato a Bellinzona

Un diciottenne cittadino ucraino è stato arrestato a Bellinzona con l’accusa di aver partecipato a truffe ai danni di persone anziane attraverso il metodo delle chiamate shock. L’operazione, condotta dalla Polizia cantonale in collaborazione con la Polizia Città di Bellinzona, è scattata grazie alla tempestiva segnalazione di un privato che ha permesso di bloccare il sospetto sul territorio cittadino.

L’episodio rientra in un fenomeno già noto alle forze dell’ordine e caratterizzato da un copione purtroppo collaudato. I truffatori contattano le vittime designate spacciandosi per impiegati di banca e segnalando presunti movimenti anomali sui conti correnti, convincendole che i risparmi siano in pericolo.

Nella fase successiva della frode interviene un finto funzionario di polizia. Sfruttando la pressione psicologica legata a un’inesistente inchiesta in corso, l’interlocutore spinge la persona anziana a prelevare rapidamente il denaro contante e a consegnarlo per metterlo al sicuro. Durante tutte le fasi del raggiro, i malviventi isolano la vittima vietandole tassativamente di contattare parenti o conoscenti per chiedere aiuto.

Le indagini e il coordinamento dell’inchiesta

L’arresto del giovane è avvenuto l’11 novembre 2026 grazie al rapido intervento delle forze dell’ordine e alla collaborazione dei cittadini. Gli inquirenti stanno ora approfondendo la posizione del diciottenne per verificare la sua eventuale responsabilità in altri episodi simili registrati recentemente sia in Ticino sia nel resto della Svizzera.

Le ipotesi di reato contestate all’indagato sono di ripetuta truffa e abuso di un impianto per l’elaborazione di dati. L’inchiesta giudiziaria è attualmente coordinata dal Procuratore pubblico Zaccaria Akbas.