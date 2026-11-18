Venerdì 20 novembre esce “TU COSA DICI”, il nuovo emozionante brano di MOTTA (Sona Music Records & HOM Records, distribuito Sony Music). Caratterizzato da un sound essenziale, che mette ancora più in risalto la potenza del testo, così intimo e personale, di Motta, il brano nasce come una domanda. È sia il tentativo di fermare il tempo, almeno in quei quasi 5 minuti che compongono il pezzo, per non lasciarlo fuggire definitivamente, sia una speranza: quella di riuscire a trovare il coraggio di non scappare.

«Perché tu ci stai provando a fermare il tempo»

“Tu cosa dici” (scritto da Motta insieme a Gino Pacifico e prodotto da Motta, Filippo Gatti e Taketo Gohara) è, soprattutto, la storia di una relazione che sta per cambiare per sempre. È l’inizio di un nuovo viaggio, ma anche una testimonianza estremamente personale della perdita e del dolore, un modo per riuscire ad attraversarlo per arrivare alla vita. Anche la cover del singolo si inserisce perfettamente in questa dimensione così intima del progetto: è infatti un autoscatto in bianco e nero. Una passione, quella della fotografia, che Motta ha scoperto e fatto sua negli ultimi mesi. Un altro modo, forse, per riuscire a fermare il tempo. Motta ha anche scelto di comunicare direttamente con i propri fan, e non solo, attraverso una newsletter, chiamata “Fermare il tempo”, a cui è possibile iscriversi gratuitamente su https://mottasonoio.com/.

Le parole di Francesco trovano qui un nuovo spazio e una nuova casa: qui infatti regala riflessioni, foto inedite e retroscena sul suo mondo e la sua musica. Un modo per raccontarsi, senza filtri o intermediari, direttamente a chi ha voglia di leggerlo e scoprire, così, qualcosa in più su Motta, attraverso le sue stesse parole.

BIOGRAFIA

Cantautore, polistrumentista e compositore di colonne sonore, nato a Pisa e romano d’adozione, Motta si avvicina alla musica sin da piccolo. Nel 2013 decide di far incontrare le sue passioni, cinema e musica, frequentando il corso di Composizione per Film presso il Centro Sperimentale di Cinematografia. Inizia così a comporre colonne sonore: “Pororoca” (2013) di Martina Di Tommaso, “Dollhouse” (2014) di Edward Balli, “The Tell Tale Heart” (2014) di Andy Kelleher e il documentario di Simone Manetti “Good Bye Darling I’m Off To Fight” (2016). Esordisce come solista nel 2016 con “La Fine dei Vent’Anni” (Premio Speciale PIMI per il migliore album d’esordio, Targa Tenco come miglior opera prima), di cui scrive i testi, compone le musiche e cura gli arrangiamenti. Il disco vede la collaborazione di diversi artisti, tra cui Riccardo Sinigallia. Nel 2018 esce il secondo album “Vivere o morire” (1° posto nella classifica dei vinili più venduti) e vince la Targa Tenco per il miglior disco. Per la prima volta nella storia della manifestazione, un artista riceve due targhe per i suoi primi due album. Alla fine del 2018 Motta è protagonista di 4 concerti-evento sold out insieme a “Les Filles des Illighadad”, gruppo femminile proveniente da un piccolo villaggio del Niger. Ad inizio 2019 partecipa al Festival di Sanremo con “Dov’è l’Italia”, vincendo il premio per il miglior duetto insieme a Nada. Il 19 marzo 2020 esce il libro “Vivere la musica”, pubblicato da Il Saggiatore, e nel 2021 arriva “Semplice”, il suo terzo album. Un ritorno acclamato da pubblico e critica, seguito da un tour estivo e nel 2022 nei principali club d’Italia. A maggio 2023 torna con nuova musica, pubblicando il brano “Anime Perse”, e annuncia il nuovo tour nei club 2023. A giugno esce il secondo brano “La musica è finita”, che anticipa il disco omonimo in uscita il 27 ottobre “La musica è finita”, lo stesso giorno in cui parte il suo tour nei club delle principali città italiane, che colleziona numerosi sold out. Il 2024 si apre con una nuova avventura cinematografica: l’opera prima di Massimiliano Zanin “THE CAGE – NELLA GABBIA”, uscita nelle sale il 22 febbraio. Il regista affida a Motta la responsabilità di creare le atmosfere sonore e così il 5 marzo esce la colonna sonora, anticipata la settimana prima dal singolo “MINOTAURO” insieme a Danno (Colle der Fomento) e prodotto con Stabber. Dal 6 giugno continua il tour de “La musica è finita” nelle venue estive. L’11 ottobre esce “SUONA! VOL. 1”, il nuovo album in cui la dimensione del live e dello studio di registrazione si fondono, grazie anche ai 4 speciali show di novembre a Roma e Milano. Nel disco chiama con sé: Roberta Sammarelli, Cesare Petulicchio, Giorgio Maria Condemi, Kazu Makino, Teho Teardo e Maria Chiara Argirò. Nel 2026 si celebrano i 10 anni dell’iconico disco “La fine dei vent’anni” e, durante l’estate, Motta è protagonista di un tour nei festival italiani in cui ripercorre tutti i brani di quel disco senza tempo, esattamente con lo stesso spirito e approccio musicale di 10 anni fa.