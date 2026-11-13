Tutor socratici e videogiochi sui lirici greci: così gli studenti mettono alla prova l’IA

Più che chiedere cosa sa fare una piattaforma, la vera urgenza della scuola oggi è capire il comportamento degli studenti quando la usano. È attorno a questa domanda che si è sviluppato il tavolo di lavoro “imparIAmo a scuola con l’IA“, ospitato nella sala Napoleonica delle ville Ponti nell’ambito degli Stati Generali della Scuola Digitale e moderato da Antonio Fundarò, vicedirettore editoriale di Orizzonte Scuola.

Al centro del confronto, i primi bilanci della ricerca-azione promossa dal Centro Studi Impara Digitale – realizzata con la collaborazione scientifica dell’Università dell’Insubria – che ha monitorato decine di classi italiane per osservare come cambiano le relazioni e i processi cognitivi in aula quando l’intelligenza artificiale diventa un nuovo intermediario tra docente e alunno.

La sfida delle competenze e la sorpresa delle materie umanistiche

Il nodo principale resta quello della valutazione e del confine tra contributo umano e supporto digitale: come capire se un testo ben scritto o un esercizio di fisica risolto correttamente rispecchino davvero le competenze acquisite dallo studente? È l’interrogativo aperto in avvio dei lavori, prima che Dianora Bardi, presidente del Centro Studi Impara Digitale, entrasse nel vivo della seconda edizione della sperimentazione partendo da un parallelo storico: «Nel 2010, quando venne presentato l’iPad, ci chiedemmo cosa sarebbe successo portando quel nuovo strumento in classe. Oggi è cambiato il medium: introdurre anche solo una penna in più modifica l’assetto di apprendimento, e con l’intelligenza artificiale cambiano le relazioni e i processi mentali. Il nostro obiettivo non è tanto capire come funziona lo strumento, ma andare oltre, per portare alla consapevolezza d’uso».

1000 ore di didattica, 37 istituti e 10 regioni impegnate nel progetto

I numeri fotografano una sperimentazione impegnativa ma concreta: dopo una prima fase formativa che aveva raccolto l’adesione di 148 consigli di classe, sono stati 60 quelli che hanno portato a termine il lavoro operativo in aula, per un totale di 37 istituti distribuiti in 10 regioni (equamente divisi tra Nord e Centro-Sud) e 150 insegnanti coinvolti in 1.035 ore di didattica effettiva, con una media di 17 ore per ogni unità di apprendimento. Una ricerca che quest’anno si è allargata per la prima volta anche alla scuola dell’infanzia e alla primaria, dove è l’insegnante a fare da filtro tra i bambini e la macchina, accanto alle scuole medie e superiori.

«Incredibilmente, le materie tecniche sono state coinvolte in un numero minore di ore — ha sottolineato Bardi — mentre i più disponibili a mettersi in gioco sono stati gli insegnanti di lettere e delle materie umanistiche. Questo ci fa capire che il problema non è lo strumento in sé, ma cercare di capire cosa chiedere alla macchina e quale processo cognitivo induce».

Sul fronte metodologico, invece, il coinvolgimento diretto dei ragazzi nella coprogettazione delle lezioni si è fermato al 30% dei casi – concentrato quasi esclusivamente nei licei – rispetto al 70% progettato dai soli docenti: «Fino a che punto siamo disponibili noi insegnanti ad accettare il protagonismo degli studenti?», si è chiesta Bardi, indicando nella capacità di monitorare passo dopo passo l’efficacia di piattaforme come ChatGPT, Canva e NotebookLM la vera chiave per non subire la tecnologia.

I ricercatori: “Bravi i ragazzi che hanno lavorato con l’AI, ma attenzione: troppo spesso sono soli davanti alla macchina, serve colmare quel vuoto”

A tirare le fila del dibattito, con la lettura pedagogica dei questionari somministrati a docenti e alunni, sono state le formatrici Anna Maria Lorusso ed Elisabetta Buono.

I numeri raccontano un paradosso evidente: se solo l’1% degli intervistati dichiara di non conoscere l’intelligenza artificiale, alla prova delle definizioni tecniche emerge una forte «conoscenza superficiale» accompagnata dall’effetto Dunning-Kruger, cioè la falsa sicurezza di saper governare uno strumento di cui si ignorano i meccanismi interni. Ancora più netto è il divario tra casa e classe: mentre il 67% degli studenti del triennio delle superiori ha un profilo attivo nell’uso dell’IA, l’ingresso a scuola resta episodico e solo il 38% dei ragazzi dichiara di aver appreso dai propri insegnanti i rischi degli algoritmi, affidandosi piuttosto ad amici, genitori o influencer.

«I dati ci mostrano due mondi statisticamente separati: l’entusiasmo o la diffidenza del docente non incidono sul modo in cui lo studente si rapporta all’IA», hanno spiegato le ricercatrici, indicando la necessità di passare dall’adozione spontanea a un vero curricolo integrato fin dal primo ciclo, spostando la valutazione dal prodotto finale al processo di ragionamento.

Una chiusura affidata a tre parole d’ordine — strutturare, educare al dubbio e riempire il vuoto — su cui è tornata in extremis anche Dianora Bardi: «Quando abbiamo chiesto agli studenti a chi si rivolgono se incontrano una difficoltà, non hanno risposto “ai compagni” o “ai professori”, ma “all’intelligenza artificiale”. Questo apre una voragine: significa che in quei frangenti i ragazzi sono soli davanti alla macchina, ed è lì invece che la scuola deve esserci».

I PROGETTI DEGLI STUDENTI

Il cuore dell’incontro è stato senza dubbio la relazione, da parte degli studenti e dei professori che li hanno realizzati, di alcuni dei progetti più significativi del progetto: ve li illustriamo per come sono stati presenetati sul palco, anticipando i complimenti a tutti i protagonisti. Perchè, come ha detto il moderatore Antonio Fundarò: «In tutti gli altri incontri abbiamo sempre parlato di voi, ma questo pomeriggio abbiamo vi abbiao ascoltato: e vi assicuro che è stato altamente emozionante, quasi commovente»

Il “Socrate Mentor” di Ciampino: l’IA che non dà la pappa pronta

Dalla teoria alla pratica, la parola è passata direttamente agli studenti, a partire dai ragazzi del liceo scientifico Vito Volterra di Ciampino, che hanno progettato il «Socrate Mentor». Tutto è nato da un questionario somministrato dalla docente di italiano per capire come la classe usasse l’intelligenza artificiale: se la maggioranza la sfruttava per chiarire concetti o sbloccarsi nello studio, quattro studenti la usavano per farsi scrivere testi già pronti. «Ci siamo chiesti quando l’IA ci sta aiutando e quando invece sta facendo il lavoro al posto nostro — hanno spiegato gli studenti sul palco — e abbiamo costruito da zero le istruzioni di un tutor digitale basato su Gemini per aiutarci a studiare prima la Divina Commedia, poi il Cinque Maggio di Manzoni e persino la fisica».

Il sistema si fonda su tre regole progettate dagli stessi ragazzi: il vincolo “anti-stampella”, per cui l’algoritmo non fornisce mai la soluzione immediata ma risponde con una domanda secondo il metodo maieutico socratico; la gestione costruttiva dell’errore, evitando risposte frustranti; e l’aiuto progressivo, calibrato sulle difficoltà reali dello studente. I risultati hanno mostrato che l’80% della classe ha instaurato un dialogo attivo, imparando a non fidarsi ciecamente della macchina anche davanti alle sue “allucinazioni”. «Un tutor socratico è utile se siamo disposti ad arrivare alla risposta corretta attraverso il ragionamento senza volerla subito ricevere», è stata la sintesi lasciata dai ragazzi a fine percorso.

La lirica greca diventa una web app al liceo Gioacchino da Fiore di Rende (Cosenza)

Dalle terzine dantesche ai frammenti della lirica greca antica con gli studenti del liceo classico Gioacchino da Fiore di Rende (Cosenza), che hanno trasformato la classe in una vera redazione composta da filologi, art director, programmatori e game designer. «Quando la professoressa ci ha detto che avremmo studiato i lirici greci con l’intelligenza artificiale, la prima cosa che ho pensato è stata che finalmente il lavoro lo avrebbe fatto la macchina — ha confessato uno degli studenti — ma non è stato affatto così». Divisi in gruppi su otto autori — da Saffo ad Alceo, da Archiloco a Tirteo e Solone — i ragazzi hanno dovuto prima tradurre e analizzare rigorosamente i testi originali per poi istruire i modelli a dialogare nei panni dei poeti, ma anche per generare immagini, canzoni e videogiochi interattivi basati sulla loro poetica.

Un lavoro che li ha costretti a fare i conti con i limiti e gli errori dell’IA: dalle immagini generate decine di volte perché l’algoritmo inseriva anacronistiche toghe romane al posto dellestati generali scuola ambientazioni greche, fino al debug dei codici HTML, CSS e JavaScript per far funzionare i minigiochi dedicati all’equilibrio delle leggi di Solone o allo scudo abbandonato di Archiloco. «Il codice ha un pregio: o funziona o non funziona, non si può ingannare — hanno raccontato — e il ruolo del filologo nel gruppo era fondamentale per fermare tutto quando l’IA inventava frammenti inesistenti». Un’esperienza che, secondo i ragazzi, ha dimostrato come il mondo classico e quello digitale siano tutt’altro che distanti.

Il viaggio tra le materie del liceo Berto di Vibo Valentia

A Vibo Valentia, i 24 studenti della terza E del liceo scientifico Giuseppe Berto hanno scelto un filo rosso capace di tenere insieme tutto il programma scolastico, dai viaggi di Giulio Cesare e di Colombo all’Ulisse di Omero e Dante, fino a Geoffrey Chaucer, la relatività e il sistema nervoso, trasformandolo in un video-documentario di 28 minuti guidato da una mascotte digitale battezzata “Bertino”. «Il tema del viaggio ci appartiene perché siamo un popolo migratorio e fin da piccoli abbiamo radicata l’idea di partire per realizzarci – hanno raccontato i ragazzi sul palco – ma per noi questo percorso è stato anche un viaggio dentro la tecnologia per non esserne travolti».

Per evitare il caos operativo, la classe si è organizzata come un’azienda: capigruppo, coordinatrici e una community chiusa su WhatsApp per gestire scadenze e sondaggi interni. Dopo lo studio tradizionale sui libri di testo, gli studenti hanno affiancato diverse piattaforme (Gemini per la scrittura e il brainstorming, NotebookLM per la sintesi, strumenti dedicati all’audio e CapCut per il montaggio), scoprendo l’importanza del prompt engineering. «Abbiamo imparato a governare l’intelligenza artificiale invece di esserne succubi – hanno concluso – perché anche solo una virgola nella richiesta può stravolgere il risultato, ed è sempre la nostra cultura di base a dover selezionare e correggere ciò che la macchina produce».

Simulare un volo aereo e tradurre appunti per includere tutti al Cardarelli

Partire dai problemi reali degli studenti per costruire soluzioni su misura è stata invece la sfida della professoressa Laura Breccia, docente di matematica e fisica dell’istituto Cardarelli. Divisi in cinque gruppi autonomi, i suoi ragazzi hanno lavorato su due fronti: la difficoltà a mantenere la concentrazione e l’inclusione dei compagni con bisogni educativi speciali, in particolare uno studente ipovedente.

Da qui sono nate piccole applicazioni progettate dai ragazzi: da un simulatore di “volo aereo” – tre ore offline senza telefono né distrazioni per rendere più semplice preparare le verifiche – a un sistema capace di fotografare gli appunti scritti a mano e trasformarli in tracce audio e schemi visivi accessibili a tutta la classe.Un altro gruppo ha provato invece a tradurre in video i problemi di fisica per renderli più comprensibili, scontrandosi con un limite strutturale degli algoritmi: «I ragazzi hanno scoperto a loro spese che l’intelligenza artificiale non conosce la fisica – ha spiegato la docente – non sa che un carretto in discesa accelera o che un’anguria che sbatte contro un ostacolo deve rompersi con un urto anelastico». Proprio l’aver lasciato volontariamente un errore fisico nel video finale ha dimostrato il valore didattico dell’esperienza: per istruire la macchina, gli studenti hanno dovuto prima padroneggiare a fondo le leggi della disciplina.

Dalla Sardegna nuragica all’inglese: la primaria che usa l’IA per valorizzare le radici

A chiudere la carrellata delle esperienze, un progetto arrivato dall’entroterra sardo (Più precisamente, un piccolo paese del Medio Campidano) dove una classe quarta della scuola primaria ha dimostrato che l’intelligenza artificiale può essere sperimentata anche con i più piccoli, a patto che sia l’intero consiglio di classe a guidare il percorso.

Lavorando in modo interdisciplinare tra storia, arte, geometria e lingua inglese con metodologia CLIL, i bambini hanno esplorato la civiltà nuragica, l’ecosistema mediterraneo e le geometrie dei costumi tradizionali sardi. Grazie al supporto dei docenti, gli alunni hanno utilizzato strumenti digitali per animare i propri disegni, comporre brani musicali (con piattaforme come Suno) ed esercitarsi nella conversazione in inglese con i chatbot. Un lavoro raccolto in una bacheca digitale che ha messo al centro la motivazione e l’inclusione, con il coinvolgimento diretto dell’insegnante di sostegno, dimostrando che anche nei piccoli centri lontani dai grandi poli urbani la tecnologia può diventare uno strumento per raccontare e valorizzare la propria identità culturale.