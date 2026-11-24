Dicembre porta a Materia di Castronno un nuovo mese di incontri, presentazioni, musica e occasioni di approfondimento. Il calendario attraversa temi molto diversi: dalla cura alle neuroscienze, dal soccorso in mare all’impegno delle nuove generazioni per l’ambiente, dall’educazione finanziaria alla storia, fino alla montagna, al design e alla memoria del genocidio in Rwanda.

A rendere speciale il mese c’è il Calendario dell’Avvento di Materia. Prima dell’inizio di ogni serata di dicembre verrà aperta una casella, e dietro ognuna si nasconde una sorpresa per tutti i partecipanti. Le sorprese sono rese possibili da alcune realtà del territorio, tra cui VisionOttica Vettore, Nicora, Tigros, Ottica Casati e Ottica Elle Varese. È un gesto semplice per rendere ogni appuntamento più speciale e vivere insieme l’atmosfera del Natale.

Non mancano i momenti conviviali per le feste: l’Aperi-books & Food in versione natalizia, il concerto di Natale del Coro Piambello, la cucina di casa di Rapanello e, in chiusura d’anno, una tombola vecchia maniera per i soci di Anche Io APS e dei circoli Acli.

GLI EVENTI DI DICEMBRE

Martedì 1 dicembre ore 19.30 – Aperi-books & Food natalizio. Le parole delle feste

Un nuovo Aperi-books & Food in versione natalizia, tra libri da leggere, da regalare e da farsi regalare. Donata Potito e Ferdinando Giaquinto accompagnano il pubblico tra grandi classici e titoli recenti, in un viaggio tra storie, parole e sentimenti. A fare da cornice c’è una cena a tema natalizio, per intrecciare ancora una volta pagine e sapori.

Il costo è di 15 euro a persona, prima consumazione inclusa. L’accesso è con la tessera dell’Associazione Anche Io APS (puoi prescriverti QUI). La tessera è valida per tutto il 2027. PRENOTA QUI IL TUO POSTO ALLA SERATA

Mercoledì 2 dicembre ore 18.30 – Sla per me. Un progetto di Cura possibile

Cosa significa curare, anche quando la prognosi sembra non lasciare speranza? È la domanda al centro della storia di Octavia, alle prese con l’esordio della SLA, e del suo incontro con il dottor Equindi. Sla per me è un racconto a fumetti ispirato a una storia vera. Esplora i confini della cura, le possibilità del corpo e il mistero dell’esistenza, tra scienza, sofferenza e umanità. PRENOTA QUI IL TUO POSTO ALLA SERATA

Mercoledì 2 dicembre ore 21 – La nave di ResQ fa tappa a Varese

La nave di ResQ salva vite nel Mediterraneo e ora cerca persone pronte a sostenerla anche da Varese. Con il presidente Luciano Scalettari si scopre come nasce un Equipaggio di Terra e cosa significa farne parte. PRENOTA QUI IL TUO POSTO ALLA SERATA

Giovedì 3 dicembre ore 21 – NeuroIntelligence: da Varese agli Stati Uniti tra ricerca scientifica, crimine e innovazione

Cosa può rivelarci il cervello sui comportamenti umani e sulle origini del crimine? Il criminologo Franco Posa e la dottoressa Camilla Trussardi presentano NeuroIntelligence. È un viaggio tra neuroscienze, ricerca e innovazione, per scoprire come lo studio della mente possa aiutare a comprendere i comportamenti umani e a sviluppare nuovi strumenti di prevenzione. PRENOTA QUI IL TUO POSTO ALLA SERATA

Venerdì 4 dicembre ore 18 – Parole in quota: storie di montagna, libri e Guide Alpine

Una serata dedicata alla montagna, all’alpinismo e alle sue storie, in compagnia dello scrittore e alpinista Enrico Camanni. Durante l’incontro saranno consegnate le Borse di Studio “Matteo Pasquetto”, giunte alla quinta edizione. Sono destinate ad aspiranti Guide Alpine di secondo livello e a Guide Alpine. PRENOTA QUI IL TUO POSTO ALLA SERATA

Venerdì 4 dicembre ore 21 – DoveSiCanta

Un progetto in collaborazione con Solevoci. Una serata senza palco e senza pubblico, dove si canta insieme, anche senza esperienza: si impara una canzone e la si interpreta in armonia, trasformando tante voci in un’unica voce. Ingresso gratuito con la tessera dell’Associazione Anche Io APS. Chi non è socio può richiederla al momento dell’iscrizione (valida per tutto il 2027). PRENOTA QUI IL TUO POSTO ALLA SERATA

Mercoledì 9 dicembre ore 21 – Non c’è un pianeta B. E neanche una generazione da perdere

La sensibilità ambientale e la partecipazione delle nuove generazioni, dall’esperienza dei Fridays For Future alle recenti manifestazioni in molte città italiane. Ne parlano Chiara Gastaldi ed Eliana Poillucci (Fridays For Future Varese), Luigi Grignani (Rete degli Studenti Medi), Alice Monaco (Movimento 5 Stelle) e Ludovico Vassallo (Partito Democratico). PRENOTA QUI IL TUO POSTO ALLA SERATA

Giovedì 10 dicembre ore 21 – Il futuro dei nostri soldi: risparmi e investimenti

Quanta educazione finanziaria abbiamo davvero? Una serata promossa da Confartigianato Imprese Varese dedicata al risparmio, agli investimenti e alle scelte economiche di ogni giorno: dal mutuo alla pensione, dai prestiti al futuro dei figli. Un incontro per capire come gestire meglio il denaro ed evitare errori che possono costare cari. PRENOTA QUI IL TUO POSTO ALLA SERATA

Venerdì 11 dicembre ore 21 – Concerto di Natale con il Coro Piambello Brusimpiano

Dopo l’appuntamento dello scorso maggio, il Coro Piambello torna a Materia con una serata dedicata ai canti natalizi e al repertorio della tradizione corale. Un’occasione per condividere con il pubblico l’atmosfera del Natale attraverso voci e melodie della tradizione. PRENOTA QUI IL TUO POSTO ALLA SERATA

Lunedì 14 dicembre ore 21 – Rwanda, dalla memoria del genocidio a un futuro di speranza

Il LibroSolidale continua il suo viaggio tra memoria, solidarietà e speranza e presenta un progetto che sostiene l’emancipazione di giovani con disabilità attraverso la fotografia a Kigali. Con l’associazione Okapia e il giornalista Luciano Scalettari si ripercorre anche la storia di Pierantonio Costa: il console italiano che salvò centinaia di vite durante il genocidio in Rwanda. PRENOTA QUI IL TUO POSTO ALLA SERATA

Martedì 15 dicembre ore 20 – Qualcosa di buono: la cucina casalinga di “Zio Rapa” nel nuovo libro di Rapanello

La cucina di casa, fatta di tradizione, semplicità e gusto, arriva a Materia con Gabriele Cattarin, conosciuto come Rapanello. Lo youtuber presenta il suo nuovo libro Qualcosa di buono, con oltre cento ricette semplici ed economiche tra primi piatti, pizze e dolci della tradizione italiana. Un incontro all’insegna del buon cibo e della convivialità: alle 20 i soci di Anche Io APS potranno assaggiare un piatto tratto direttamente dal libro. PRENOTA QUI IL TUO POSTO ALLA SERATA

Mercoledì 16 dicembre ore 21 – Il giorno che diventammo tutti comunisti

E se l’Unione Sovietica invadesse l’Italia trasformando tutti gli italiani in comunisti? È lo scenario immaginato da Curzio Malaparte nel romanzo Storia di domani. Lo storico Enzo R. Laforgia, curatore della nuova edizione, accompagna il pubblico alla scoperta di un racconto grottesco e provocatorio, tra satira politica, opportunismo e contraddizioni dell’Italia del dopoguerra. PRENOTA QUI IL TUO POSTO ALLA SERATA

Giovedì 17 dicembre ore 18.30 – Il mio viaggio con zia Maria

Un memoir familiare che, partendo dalla figura di zia Maria, ricostruisce una storia di affetti, emigrazione e trasformazioni sociali tra Veneto e Varesotto. Vinicio Bernardi ripercorre vicende private e memoria collettiva. Lo accompagna nella presentazione il professor Alessandro Lepri. PRENOTA QUI IL TUO POSTO ALLA SERATA

Giovedì 17 dicembre ore 21 – La sedia del sadico. Il design sul corpo delle donne

Chiara Alessi accompagna il pubblico in un viaggio nella storia del design, alla scoperta di oggetti e progetti che influenzano la vita, la salute e la libertà femminile. Un incontro per riflettere su come il design possa superare stereotipi e disuguaglianze, immaginando un futuro più attento ai corpi e ai bisogni delle donne. PRENOTA QUI IL TUO POSTO ALLA SERATA

Venerdì 18 dicembre ore 21 – Disonorare la guerra

Contrastare la cultura della guerra significa opporsi alla militarizzazione della società e alla normalizzazione dei conflitti armati. Al modello del “soldato-macchina” si contrappone l’idea di un uomo sensibile, empatico e capace di cura. Una riflessione che parte dalla presentazione del libro Disonorare la guerra ed estende l’obiezione di coscienza alla militarizzazione dell’uomo, della società e del pianeta. PRENOTA QUI IL TUO POSTO ALLA SERATA

Lunedì 21 dicembre ore 21 – Le Prealpi Comasche: 50 escursioni tra Como e il Canton Ticino

Al confine tra Italia e Svizzera, nel nord della provincia di Como, si estendono alcune delle montagne e delle valli più panoramiche dell’arco prealpino. Sono le cime delle Prealpi Comasche, un territorio che custodisce un enorme patrimonio paesaggistico e culturale. L’autore Samuele Salvia le racconta in un nuovo viaggio di vetta in vetta. PRENOTA QUI IL TUO POSTO ALLA SERATA

Martedì 22 dicembre ore 19.30 – Tombola, fagioli e brindisi

Una serata per i soci di Anche Io APS e di tutti i circoli Acli, per chiudere l’anno come si deve. Ci saranno tombola vecchia maniera, fagioli sulle cartelle, premi, risate e un brindisi finale. Materia mette il rinfresco, il pubblico la voglia di fare festa. PRENOTA QUI IL TUO POSTO ALLA SERATA