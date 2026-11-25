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Entrare in palestra, prepararsi per un esercizio in totale serenità. Il 25 novembre, Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, ci ricorda ogni anno l’urgenza di proteggere i nostri spazi di vita quotidiana. E proprio su questo fronte emerge subito con forza l’impegno distintivo della Uisp. L’ente non si è limitato a fare da semplice passacarte per le nuove normative, ma ha messo in campo azioni concrete per trasformare le regole in una vera cultura del rispetto.

Forte di un percorso pionieristico iniziato con la sua “Carta dei Diritti delle Donne nello Sport”, la Uisp ha attivato una rete di supporto straordinaria. L’iniziativa specifica dell’associazione consiste oggi nell’offrire percorsi di formazione mirati per dirigenti e tecnici, affiancati da linee guida studiate su misura per lo sport di base. Attraverso piattaforme di consulenza nazionali e sportelli d’ascolto, la Uisp accompagna mano nella mano le piccole associazioni sportive, aiutandole ad applicare norme vitali senza sentirsi schiacciate dalla burocrazia.

Ma di quali norme parliamo? È fondamentale chiarire un punto: le misure di contrasto alla violenza di genere oggi in vigore non sono una scelta etica facoltativa, ma un obbligo imposto dallo Stato a tutte le società sportive d’Italia, nessuna esclusa. Sulla spinta della recente riforma dello sport, il legislatore ha reso vincolante l’adozione di un rigido sistema di prevenzione noto a livello internazionale come “Safeguarding”.

Senza l’applicazione di queste disposizioni protettive, le realtà sportive semplicemente non possono più operare. L’intento della legge è cristallino: blindare l’attività motoria contro ogni forma di abuso fisico o psicologico, facendo in modo che lo sport resti unicamente una fonte di benessere, con una cura speciale per le atlete e i minori.

Questa tutela si traduce nella pratica quotidiana attraverso tre strumenti diventati ormai imprescindibili per ogni palestra.

Il primo è il Codice di Condotta, un patto etico che mette nero su bianco il divieto assoluto di linguaggi sessisti, body shaming, discriminazioni e atteggiamenti allusivi. A questo si affianca il MOGCAS, un piano organizzativo operativo per mappare e disinnescare i rischi di violenza nelle dinamiche di allenamento, negli spogliatoi e in trasferta.

Infine, la legge impone la nomina del Responsabile Safeguarding. Si tratta di una figura terza e indipendente a cui chiunque, dagli atleti alle famiglie, può rivolgersi in assoluta riservatezza per segnalare comportamenti inappropriati o sospetti, con la certezza di trovare un porto sicuro.

La regola d’oro che guida questo profondo cambiamento all’interno delle associazioni è la tolleranza zero. Chi tradisce la fiducia vitale che si instaura tra chi allena e chi pratica va incontro a sanzioni durissime. Grazie ai nuovi e stringenti vincoli di legge, uniti all’accompagnamento culturale e formativo attivo della Uisp, oggi il contrasto alla violenza in palestra non è più un semplice manifesto appeso al muro, ma un’azione viva e costante.

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