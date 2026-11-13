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Tutto esaurito a Varese per “Quelli che non…”, il concerto tributo a Francesco Guccini

Venerdì 20 novembre 2026 al Cinema Teatro Nuovo una serata tra musica e cantata collettiva. Il ricavato sosterrà i progetti sociali de La Valle di Ezechiele

francesco guccini

Tutto esaurito al Cinema Teatro Nuovo di Varese per “Quelli che non…”, l’evento musicale dedicato alle canzoni di Francesco Guccini. L’appuntamento è fissato per venerdì 20 novembre 2026 alle 20.30.

La serata nasce per riunire diverse generazioni attorno a brani che hanno formato una coscienza umana, sociale e critica, da sempre attenta alla dignità delle persone, alla solidarietà e al contrasto delle ingiustizie.

L’iniziativa è promossa da Tommy Calabrese, Michele Sfirra e Karim Ben Ali Zinati e raccoglie l’eredità dell’incontro spontaneo avvenuto lo scorso 8 agosto in Piazza Monte Grappa.

Lo spettacolo

Il programma si divide in due momenti distinti per coinvolgere la platea. Nella prima parte, i musicisti e gli ospiti sul palco proporranno reinterpretazioni personali del repertorio del cantautore modenese, recuperando anche i brani meno noti.

Nella seconda parte, invece, lo spettacolo si trasformerà in un momento corale. Il pubblico potrà cantare insieme agli artisti i pezzi più celebri, ricreando il clima partecipativo della scorsa estate.

Biglietti esauriti

Tutti gli artisti e gli ospiti si esibiranno a titolo gratuito. L’ingresso richiedeva una prenotazione ed è previsto a offerta libera, facoltativa e «responsabile».

Poiché i posti in sala sono terminati, gli organizzatori hanno attivato una lista d’attesa. Chi ha già prenotato ma è impossibilitato a partecipare è invitato a disdire il proprio posto per cederlo a chi è rimasto escluso.

La rete delle associazioni e la beneficenza

Il progetto si regge sulla collaborazione di diverse realtà del territorio: Kur’Art – Del Teatro & altre Muse APS, Coopuf Varese, “La Valle di Ezechiele ODV” e la scuola di biodanza di Martina Triacca.

Kur’Art, con sede a Gazzada Schianno, promuove l’inclusione e contrasta la solitudine tramite il teatro sociale e la musica. Coopuf Iniziative Culturali, legata alla storica Cooperativa Unione Familiare di Biumo Inferiore attiva dal 1920, rappresenta invece un punto di riferimento per l’attività artistica e formativa varesina.

Accanto alle offerte raccolte in teatro, resta aperta una campagna di donazioni sulla piattaforma GoFundMe, accessibile anche a chi non sarà presente in sala, sebbene il contributo online non garantisca l’accesso all’evento.

I fondi raccolti serviranno a coprire i costi di organizzazione. L’eventuale eccedenza sarà interamente devoluta a “La Valle di Ezechiele ODV”, realtà che offre ascolto, sostegno e accompagnamento alle persone detenute nel carcere di Busto Arsizio e alle loro famiglie.

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Pubblicato il 13 Novembre 2026
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