La chiesa dei Santi Cosma e Damiano di Uboldo torna ad aprire le sue porte alla cultura e all’arte, questa volta nel segno della tradizione natalizia. Dal 19 dicembre al 6 gennaio 2027 ospiterà infatti la prima Mostra di Presepi, un’iniziativa promossa dal Circolo Acli di Uboldo in collaborazione con la Parrocchia SS. Pietro e Paolo e con il patrocinio del Comune.

L’esposizione nasce con un duplice obiettivo: celebrare la bellezza della Natività attraverso le opere di artisti amatoriali e presepisti del territorio e rendere omaggio a San Francesco d’Assisi, nell’anno in cui ricorre l’ottavo centenario della sua morte. Fu proprio il santo di Assisi, nel Natale del 1223 a Greccio, a dare vita alla prima rappresentazione del Presepe, una tradizione che nei secoli è diventata uno dei simboli più riconoscibili delle festività natalizie.

La mostra raccoglierà ricostruzioni della Natività e opere realizzate da appassionati, offrendo ai visitatori un percorso tra arte e fede per riscoprire i luoghi, i personaggi e il significato della nascita di Gesù.

Per gli organizzatori si tratta di una nuova occasione per valorizzare la chiesa dei Santi Cosma e Damiano, già protagonista lo scorso aprile della mostra di arte sacra “800 anni con noi”, che aveva ottenuto un positivo riscontro di pubblico. Sulla scia di quell’esperienza, il Circolo Acli e la Parrocchia propongono ora un appuntamento dedicato a una delle tradizioni più amate del Natale, con l’auspicio che possa essere accolto dai visitatori con lo stesso entusiasmo e con lo spirito di semplicità e umiltà di San Francesco.

L’inaugurazione è in programma sabato 19 dicembre e la mostra resterà aperta e visitabile fino al 6 gennaio

Foto di Giampaolo Mastro da Pixabay.