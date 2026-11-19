Corsa, mountain bike e skating, ma soprattutto solidarietà. È il programma del Cross del Cuore, l’iniziativa organizzata per domenica 22 novembre al centro sportivo Claudio Galli di Uboldo dall’Atletica Libertas Uboldo e dall’associazione Itaca, con la collaborazione di Helios, Rugby Uboldo, Pro loco e altre realtà del territorio, e il contributo del Comune di Uboldo.

La manifestazione propone una mattinata di sport aperta a diverse fasce d’età e livelli di preparazione, con l’obiettivo di unire attività fisica e sostegno a una realtà impegnata sul territorio. La quota di partecipazione è di 5 euro per ogni prova e l’intero ricavato sarà devoluto all’associazione Itaca.

Il ritrovo per iscrizioni e partecipanti è fissato alle 8 al centro sportivo di via Manzoni 251. Alle 9 partiranno la gara podistica e la camminata sulle distanze di 5 e 10 chilometri, con un percorso campestre all’interno del centro sportivo. Prevista anche una prova di un chilometro per i bambini under 10.

Alle 10.30 sarà invece la volta della mountain bike, con una gara e una pedalata sulle distanze di 20 e 10 chilometri, oltre a un percorso di 5 chilometri dedicato ai bambini under 10. Dalle 9 alle 11 spazio anche allo skating, con una prova a cronometro di 3 chilometri sulla pista del centro sportivo, riservata ai partecipanti dai 16 anni in su, e un percorso di un chilometro per gli under 16.

Per tutti è previsto un premio di partecipazione, mentre saranno assegnati riconoscimenti speciali ai primi tre classificati di ogni categoria. Ci sarà anche una classifica combinata, ottenuta sommando i tempi delle prove di corsa e mountain bike.

La mattinata sarà accompagnata da una castagnata organizzata in collaborazione con l’associazione Itaca, per trasformare la manifestazione sportiva anche in un momento di incontro.

Il Cross del Cuore è il primo appuntamento del percorso di iniziative promosso dall’Atletica Libertas Uboldo sul tema delle dipendenze. Martedì 24 novembre, alle 19 alla Talent House, è in programma la proiezione del film A spasso con Bob. A seguire si terrà l’incontro “Affrontare le dipendenze con il Cuore“, con gli operatori dei servizi per le dipendenze di Saronno e Gallarate e la presentazione del libro di Alessandro Medea “Il giorno che sono morto e ho cominciato a respirare”.

Il calendario si concluderà venerdì 27 novembre all’oratorio San Pio di Uboldo: alle 19 sarà celebrata una Santa Messa in ricordo di Fabio, mentre alle 20.30 è prevista “Casseuola in compagnia“, una serata conviviale allietata dalla musica di un cantautore.