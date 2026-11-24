Era reduce da una battuta di caccia e aveva bevuto così tanto da sentirsi male. Quando i soccorritori del 118 sono arrivati nei pressi di via Renco, a Verbania, nel tardo pomeriggio di domenica 22 novembre, l’uomo, un quarantenne originario della provincia, si trovava in evidente stato di ubriachezza e aveva ancora con sé un fucile.

A chiedere aiuto era stata la compagna, preoccupata per le condizioni dell’uomo dopo l’assunzione di ingenti quantità di alcolici. I sanitari hanno prestato assistenza al quarantenne, che si è mostrato collaborativo ma ha rifiutato il ricovero in ospedale. Di fronte alla presenza dell’arma e delle relative munizioni, il personale del 118 ha quindi richiesto l’intervento della Polizia di Stato.

Gli agenti delle Volanti hanno provveduto a prendere in consegna il fucile e il relativo munizionamento. Successivamente si sono recati nell’abitazione dell’uomo, dove hanno trovato altre armi e cartucce, tutte regolarmente detenute.

Considerata la situazione, la Polizia ha disposto il sequestro cautelare di cinque fucili a uso sportivo e venatorio e di circa settanta munizioni. Nei confronti del quarantenne è stato inoltre disposto il ritiro del porto d’armi, in attesa delle successive determinazioni della Prefettura.

L’intervento, come riferito dalla Questura di Verbania, è stato motivato dalla necessità di mettere in sicurezza le armi dopo quanto accaduto e alla luce delle condizioni in cui l’uomo era stato trovato.