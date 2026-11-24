Ubriaco dopo una battuta di caccia, gira con un fucile: la Polizia di Verbania gli sequestra le armi
L’intervento delle Volanti nei pressi di via Renco nel capoluogo sul Lago Maggiore dopo la richiesta di aiuto della compagna e l’arrivo dei sanitari del 118. Ritirato anche il porto d’armi a un quarantenne
Era reduce da una battuta di caccia e aveva bevuto così tanto da sentirsi male. Quando i soccorritori del 118 sono arrivati nei pressi di via Renco, a Verbania, nel tardo pomeriggio di domenica 22 novembre, l’uomo, un quarantenne originario della provincia, si trovava in evidente stato di ubriachezza e aveva ancora con sé un fucile.
A chiedere aiuto era stata la compagna, preoccupata per le condizioni dell’uomo dopo l’assunzione di ingenti quantità di alcolici. I sanitari hanno prestato assistenza al quarantenne, che si è mostrato collaborativo ma ha rifiutato il ricovero in ospedale. Di fronte alla presenza dell’arma e delle relative munizioni, il personale del 118 ha quindi richiesto l’intervento della Polizia di Stato.
Gli agenti delle Volanti hanno provveduto a prendere in consegna il fucile e il relativo munizionamento. Successivamente si sono recati nell’abitazione dell’uomo, dove hanno trovato altre armi e cartucce, tutte regolarmente detenute.
Considerata la situazione, la Polizia ha disposto il sequestro cautelare di cinque fucili a uso sportivo e venatorio e di circa settanta munizioni. Nei confronti del quarantenne è stato inoltre disposto il ritiro del porto d’armi, in attesa delle successive determinazioni della Prefettura.
L’intervento, come riferito dalla Questura di Verbania, è stato motivato dalla necessità di mettere in sicurezza le armi dopo quanto accaduto e alla luce delle condizioni in cui l’uomo era stato trovato.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Felice su "Quanta cattiveria gratuita sotto la notizia dell’incidente": la lettera della sorella di uno dei giovani coinvolti a Vergiate
Viacolvento su Da Novara a Malpensa, Varese e Lugano senza cambiare treno: dal 2027 una nuova linea ferroviaria
Bustocco-71 su Da Novara a Malpensa, Varese e Lugano senza cambiare treno: dal 2027 una nuova linea ferroviaria
principe.rosso su Sciopero generale a Varese, con gli studenti "tre generazioni in piazza per difendere il futuro"
Felice su Sciopero generale a Varese, con gli studenti "tre generazioni in piazza per difendere il futuro"
Agostino De Zulian su Luca Spada: da Malgesso a Eolo, così è nato l'unicorno italiano delle telecomunicazioni
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.