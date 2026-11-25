“Uccisa due volte”, il caso di Carol Maltesi nell’ultima puntata del podcast di Pablo Trincia
L'episodio di "Un avvertimento prima di iniziare", disponibile su Spotify e sulle piattaforme audio, ripercorre l'omicidio della 26enne e la battaglia della famiglia contro il racconto mediatico, mentre si attende ancora una sentenza definitiva dopo sei gradi di giudizio
Il caso di Carol Maltesi è al centro dell’ultima puntata di “Un avvertimento prima di iniziare”, il podcast realizzato dal giornalista e autore Pablo Trincia, atteso a teatro il prossimo 30 novembre.
L’episodio, intitolato “Uccisa due volte” e ascoltabile su Spotify e sulle principali piattaforme audio, affronta sia la vicenda giudiziaria sia il modo in cui la storia della ventiseienne è stata raccontata dai media.
Pablo Trincia al Teatro di Varese con “L’uomo sbagliato”: «Un’indagine sul palco che fa arrabbiare, ridere, commuovere, ma soprattutto riflettere»
La battaglia contro la narrazione mediatica
Al centro dell’approfondimento c’è la doppia vittimizzazione denunciata dai familiari di Carol, impegnati a contestare una ricostruzione giornalistica che ha spesso messo in primo piano la vita privata della ragazza anziché la violenza subita.
La vicenda e l’attesa della sentenza definitiva
Carol Maltesi, 26 anni, venne uccisa l’11 gennaio 2022 da Davide Fontana, un uomo di 43 anni con cui aveva avuto una relazione di pochi mesi. Dopo il delitto, Fontana finse per due mesi che la giovane fosse ancora viva, rispondendo ai messaggi dal telefono della vittima, fino al ritrovamento del corpo avvenuto il 21 marzo 2022. A distanza di anni e dopo sei diversi gradi di giudizio, la famiglia è ancora in attesa della sentenza definitiva.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Felice su "Quanta cattiveria gratuita sotto la notizia dell’incidente": la lettera della sorella di uno dei giovani coinvolti a Vergiate
Viacolvento su Da Novara a Malpensa, Varese e Lugano senza cambiare treno: dal 2027 una nuova linea ferroviaria
Bustocco-71 su Da Novara a Malpensa, Varese e Lugano senza cambiare treno: dal 2027 una nuova linea ferroviaria
principe.rosso su Sciopero generale a Varese, con gli studenti "tre generazioni in piazza per difendere il futuro"
Felice su Sciopero generale a Varese, con gli studenti "tre generazioni in piazza per difendere il futuro"
Agostino De Zulian su Luca Spada: da Malgesso a Eolo, così è nato l'unicorno italiano delle telecomunicazioni
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.