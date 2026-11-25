Scegli VareseNews come fonte preferita su Google

Il caso di Carol Maltesi è al centro dell’ultima puntata di “Un avvertimento prima di iniziare”, il podcast realizzato dal giornalista e autore Pablo Trincia, atteso a teatro il prossimo 30 novembre.

L’episodio, intitolato “Uccisa due volte” e ascoltabile su Spotify e sulle principali piattaforme audio, affronta sia la vicenda giudiziaria sia il modo in cui la storia della ventiseienne è stata raccontata dai media.

La battaglia contro la narrazione mediatica

Al centro dell’approfondimento c’è la doppia vittimizzazione denunciata dai familiari di Carol, impegnati a contestare una ricostruzione giornalistica che ha spesso messo in primo piano la vita privata della ragazza anziché la violenza subita.

La vicenda e l’attesa della sentenza definitiva

Carol Maltesi, 26 anni, venne uccisa l’11 gennaio 2022 da Davide Fontana, un uomo di 43 anni con cui aveva avuto una relazione di pochi mesi. Dopo il delitto, Fontana finse per due mesi che la giovane fosse ancora viva, rispondendo ai messaggi dal telefono della vittima, fino al ritrovamento del corpo avvenuto il 21 marzo 2022. A distanza di anni e dopo sei diversi gradi di giudizio, la famiglia è ancora in attesa della sentenza definitiva.