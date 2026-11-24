Non riaprirà nemmeno nella giornata di mercoledì 25 novembre l’ufficio postale di Casciago. La data, fissata dopo l’ultimo rinvio comunicato a fine ottobre, non sarà rispettata e per lo sportello di piazza De Gasperi il conteggio della chiusura supera ormai i 260 giorni — oltre otto mesi consecutivi — senza che siano arrivate comunicazioni ufficiali alla cittadinanza.

Una lunga serie di rinvii

La sospensione del servizio era iniziata circa otto mesi fa per consentire i lavori di ristrutturazione e ammodernamento dei circa 100 metri quadrati della sede nell’ambito del progetto Polis di Poste Italiane. Nel corso dei mesi, tuttavia, la riapertura dello sportello ha subito una lunga serie di slittamenti — già sei fino alla fine di ottobre — motivati di volta in volta da ritardi nelle forniture o da intoppi tecnici nella consegna dei materiali.

Il disappunto di Comune e cittadini

L’ultimo posticipo risaliva al 26 ottobre, giorno in cui l’ufficio avrebbe dovuto tornare operativo ma che si era invece chiuso con una comunicazione inviata al Comune nel pomeriggio per fissare la nuova scadenza al 25 novembre. In quella circostanza il sindaco Mirko Reto aveva espresso il proprio disappunto definendo l’accaduto «ennesima scusa, ennesimo rinvio annunciato con un ritardo non giustificabile, ennesima baggianata» e parlando di una «situazione incresciosa» per i residenti. Ora non può far altro che rinnovare la lamentela, allargando le braccia per l’ennesimo ritardo.

A poche ore dalla scadenza del 25 novembre, gli ingressi in piazza De Gasperi restano ancora sbarrati e senza avvisi aggiornati per l’utenza, lasciando presagire un ulteriore slittamento di almeno un altro mese, a ridosso delle festività natalizie.