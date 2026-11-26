Un autunno fitto di appuntamenti si avvia verso il gran finale. Venerdì 4 dicembre Materia ospiterà il suo ultimo DoveSiCanta del 2026, l’iniziativa firmata Solevoci che da mesi porta il canto corale fuori dai contesti tradizionali e coinvolge persone di ogni età in un’esperienza musicale condivisa.

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L’appuntamento di Castronno è solo la punta dell’iceberg di una stagione particolarmente intensa per l’associazione. Accanto agli incontri mensili ospitati a Materia, sempre in programma il primo venerdì del mese, DoveSiCanta ha attraversato la provincia con il suo tour nei comuni del territorio, portando il format in diverse realtà locali e consolidando una partecipazione sempre più ampia.

Negli ultimi mesi il calendario si è arricchito anche di iniziative speciali, tra cui una tappa al Garibaldino. Ad Halloween Solevoci ha dedicato un’intera giornata ai più piccoli, mentre in occasione di Glocal ha proposto alle Ville Ponti un appuntamento speciale dedicato a Francesco Guccini, realizzato prima della cerimonia di premiazione del BlogLab.

La risposta del pubblico non è mai mancata. Lo ha confermato anche gli ultimi incontri ospitati a Materia, che hanno sempre registrato il tutto esaurito. Guidati dalla vocal coach Federica Rini e accompagnati da Christian Tassi, i partecipanti hanno costruito un coro estemporaneo sulle note di “Centro di gravità permanente” di Franco Battiato, trasformando una sala gremita in un’unica voce collettiva.

È proprio questa la formula che ha caratterizzato il successo di DoveSiCanta: nessuna distinzione tra artisti e spettatori, ma un percorso condiviso in cui chiunque può mettersi in gioco attraverso la musica. L’appuntamento di dicembre rappresenterà così l’ultima occasione dell’anno per prendere parte a un’esperienza che, tappa dopo tappa, è riuscita a creare una comunità di cantori occasionali sempre più numerosa.

Se sei in possesso della tessera Associazione Anche Io APS, l’ingresso è gratuito. In caso contrario è necessario iscriversi e richiedere la tessera (valida per tutto il 2027).

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