Un 43enne cittadino francese, residente in Francia, è finito in manette ad Ascona, vicino a Locarno, per un presunto coinvolgimento in una truffa con contatti telefonici, quelle che in Svizzera chiamano “chiamate shock”.

L’uomo è stato arrestato il 13 novembre 2026.

La tempestiva segnalazione di un privato, gli accertamenti già in essere e le ricerche subito attivate dalla Polizia Cantonale nell’ambito di un dispositivo che ha visto anche il coinvolgimento della Polizia comunale di Ascona, hanno permesso di individuare e fermare appunto l’uomo in territorio di Ascona.

Il modus operandi ricalca quello evidenziato a più riprese in passato nelle sue numerose varianti. In questo caso, spacciandosi dapprima per impiegati di banca, gli autori contattano la vittima informandola che sono stati rilevati dei movimenti sospetti sui suoi conti bancari e inducendola a credere che i suoi averi siano a rischio. Nella conversazione si inserisce quindi un sedicente funzionario di Polizia che, facendo leva su un’inchiesta in corso, convince la persona presa di mira a prelevare con urgenza il denaro e a consegnarlo per essere messo al sicuro. Nel far questo, durante le varie fasi del raggiro, gli autori fanno inoltre pressione sulla vittima affinché non prenda contatto con alcun conoscente o parente.

Le indagini dovranno ora chiarire un coinvolgimento del 43enne in altre truffe tentate o messe a segno recentemente in Ticino.Le ipotesi di reato sono di ripetuta truffa e infrazione alla Legge federale sugli stranieri. L’inchiesta è coordinata dal Procuratore pubblico Zaccaria Akbas.

Da segnalare infine come nelle ultime settimane si registri una recrudescenza di questo genere di truffe. La Polizia ha redatto anche un apposito vademecum con informazioni e consigli di prevenzione, disponibile qui.