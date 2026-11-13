Un big match per sognare la vetta: la Erreci Busto Arsizio sfida Altafratte

Una “domenica bestiale” quella che attende la Erreci Busto Arsizio. L’ottavo turno del girone di andata della regular season propone infatti il big match (ore 17, palasport di Trebaselghe) tra la formazione allenata da coach Michele Marchiaro e la Nuvolì Altafratte, rispettivamente seconda e terza in classifica con 18 e 15 punti. Nella giornata in cui la capolista Costa Volpino osserverà il turno di riposo, la sfida lombardo-veneta riveste un’importanza ancora maggiore. In caso di successo, infatti, Cagnin e compagne (ora a -1 dalla CBL) si accomoderebbero al primo posto almeno per qualche giorno, prima di osservare, a loro volta, la giornata di riposo prevista per il turno infrasettimanale del 18 novembre.

Un’occasione «più che ghiotta», dunque, per la Erreci, come sottolinea la società stessa, in serie positiva da tre turni e «decisa a dare ulteriore continuità al buon momento in termini di risultati e di gioco». La trasferta in terra veneta si preannuncia però difficile e ricca di insidie. Altafratte è ad oggi una sorta di bestia nera per Busto Arsizio, che ha perso gli ultimi cinque scontri diretti, l’ultimo dei quali ancora brucia in casa biancorossa. Cagnin e compagne dovranno però considerarlo un capitolo chiuso e già archiviato; per battere la Nuvolì, reduce dal successo sull’imbattuta CBL, servirà una prestazione di grande carattere, con pochissime sbavature e la massima attenzione in tutti i fondamentali.

A dare un sapore ancora più speciale alla sfida, la presenza di tanti ex: in campo Sofia Moroni, Giulia Angelina e Cristina Fiorio; in panchina Nicolò Cozzi, emigrato verso Padova dopo tantissimi anni vissuti in biancorosso tra settore giovanile e prima squadra. (foto: A. Mondini)

«Stiamo vivendo un momento molto positivo con tre vittorie consecutive che ci danno ancora più fiducia – sottolinea Edinara Brancher -. Siamo felici dei risultati ma sappiamo che dobbiamo continuare ad allenarci e a crescere. Il campionato è lungo, molto equilibrato e ogni partita è importante. Lavoriamo sempre per essere tra le migliori ma più importante della posizione in classifica è la nostra crescita come squadra e il fatto di essere pronte ad affrontare le diverse situazioni che si presentano durante il campionato. Il nostro focus è proprio questo. Domenica affronteremo una squadra molto forte, che può metterci in difficoltà se non saremo concentrate. Dovremo mantenere la qualità del nostro gioco, soprattutto in battuta e a muro, e saper reagire ai diversi momenti della partita. Sappiamo che non sarà facile ma ci stiamo preparando per disputare una grande gara».

«Fino ad ora abbiamo sfruttato bene un calendario favorevole, con una distribuzione a nostro vantaggio delle partite in casa – aggiunge il coach, Michele Marchiaro -. Un primo vero bilancio lo potremo fare però alla fine del girone di andata perché a mio giudizio il calendario è stato troppo sbilanciato fino a questo momento. Dovremo aspettare che tutte le squadre si possano scontrare. Quella di domenica per noi è una sfida importante, ma in fondo come tutte le altre. Abbiamo deciso di non fare gerarchie tra gli avversari e non cambiare la programmazione per degli obiettivi a breve termine. E così stiamo facendo. Il lavoro in settimana rimane lo stesso, il livello di attenzione è sempre massimo e la mentalità è orientata alla ricerca della massima performance. Difficile dire che tipo di gara sarà quella contro Altafratte: possiamo costruire solo dei modelli previsionali sulla base dei numeri che le squadre hanno messo in campo fino a questo momento. Certo è che sono numeri importanti e sarà una bella battaglia».

CLASSIFICA

(dopo 7 giornate): Costa Volpino 19; FVG BUSTO A. 18; Altafratte, Perugia 15; Trentino 13; Fasano 11; Club Italia, Roma 10; Marsala 8; Cremonese, Imola, Altamura 7; Offanengo 6; Melendugno 4; Messina 3; Altino 1.