Una medaglia mondiale al primo tentativo. Ludovico Bini entra nella storia del tennistavolo paralimpico italiano conquistando il bronzo ai Campionati Mondiali di Pattaya 2026, in Thailandia. Un risultato straordinario per il portacolori del Tennistavolo Saronno, che alla sua prima partecipazione a un Mondiale assoluto è riuscito a raggiungere il podio nel singolare maschile di Classe 8, vestendo la maglia della nazionale italiana.

Il cammino di Bini si è fermato soltanto in semifinale, dove questa mattina ha affrontato il britannico Aaron McKibbin, avversario di grande esperienza e tra i protagonisti della disciplina. Una partita combattutissima, nella quale l’atleta saronnese ha dimostrato carattere e determinazione, riuscendo a conquistare il primo set ai vantaggi per 12-10.

McKibbin ha poi ribaltato la situazione, aggiudicandosi i tre parziali successivi con punteggi molto ravvicinati: 8-11, 10-12 e 12-14. Una sconfitta per 3-1 maturata al termine di un confronto giocato punto a punto, nel quale Bini è rimasto in partita fino agli ultimi scambi.

La semifinale persa gli consegna comunque una prestigiosa medaglia di bronzo, un traguardo che assume un valore ancora maggiore considerando che si trattava della sua prima esperienza iridata assoluta.

Grande la soddisfazione del Tennistavolo Saronno, che ha celebrato il risultato del proprio atleta sottolineando l’orgoglio per un’impresa che va oltre i confini della società e coinvolge tutto il movimento pongistico italiano.

Per Ludovico Bini è un risultato destinato a lasciare il segno: un podio mondiale conquistato con talento, determinazione e una prestazione di grande carattere. Un bronzo che, come scrive la sua società, “brilla come l’oro”.