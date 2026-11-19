Un “Buono Scuola” comunale per le elementari paritarie: la proposta di Luca Boldetti
Il consigliere di Forza Italia ha depositato una mozione per introdurre un contributo a rimborso destinato alle famiglie residenti con ISEE fino a 30mila euro. La misura punta a integrare gli aiuti regionali, coprendo la fascia primaria esclusa dall'incentivo nazionale
Istituire un contributo economico a livello municipale per abbattere le rette di frequenza delle scuole primarie paritarie cittadine. È questa la richiesta contenuta nella mozione presentata dal consigliere comunale di Forza Italia Luca Boldetti, depositata a Palazzo Estense lo scorso 12 novembre.
Le caratteristiche del “Buono Scuola comunale”
La proposta impegna il sindaco e la Giunta a creare un “Buono Scuola comunale” strutturato come contributo economico a rimborso. Il sussidio sarebbe destinato alle famiglie residenti a Varese con un ISEE non superiore a 30.000 euro che iscrivono i propri figli in una delle quattro scuole primarie paritarie presenti sul territorio comunale. L’importo esatto del contributo non è fissato nella mozione, ma verrebbe modulato in base alle disponibilità di bilancio del Municipio e al numero complessivo delle domande presentate.
Il quadro tra misure nazionali e regionali
Nel motivare l’iniziativa, Boldetti richiama le misure già esistenti a livello statale e regionale, evidenziando una copertura parziale per la fascia delle elementari: Il contributo nazionale: introdotto con la Legge di Bilancio 2026 (art. 1, comma 519, Legge n. 199/2025) e confermato nel disegno di legge di Bilancio 2027, prevede un rimborso per le famiglie con ISEE fino a 30.000 euro, ma riguarda esclusivamente le scuole secondarie di primo grado e il primo biennio delle superiori, lasciando scoperta la scuola primaria.
La Dote Scuola regionale: la misura di Regione Lombardia (destinata a nuclei con ISEE fino a 40.000 euro) include invece anche le primarie, ma assegna per questa fascia un contributo massimo di 700 euro all’anno, importo che decresce al salire dell’indicatore economico. Il buono comunale andrebbe quindi ad affiancarsi in modo complementare all’intervento regionale.
Le motivazioni della proposta
A sostegno della mozione, il consigliere di minoranza richiama gli articoli 30 e 34 della Costituzione sul diritto-dovere dei genitori di educare i figli e sull’accessibilità dell’istruzione, sottolineando come le scuole paritarie rientrino nel sistema nazionale in base alla Legge 62/2000. «Va contrastato il fatto che le famiglie debbano rinunciare alla piena libertà educativa per ragioni economiche», spiega Boldetti nella nota di presentazione, citando inoltre i richiami di Papa Leone XIV sulla necessità che gli istituti cattolici garantiscano l’accesso all’istruzione senza discriminazioni economiche.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Felice su Come si sta muovendo Futuro Nazionale a Gallarate in vista delle elezioni comunali 2027
Felice su La festa di centinaia di bambini in strada a Varese per chiedere pace, rispetto, diritti e ascolto
principe.rosso su Ponte della Mornera a Gallarate da tre a due corsie. Ma il progetto potrebbe cambiare
Fabrizio Tamborini su Non si ferma all’alt e fugge per tre paesi: arrestato dai carabinieri di Gallarate con hashish, coltello e 32mila euro
Felice su Lite fuori dalla scuola a Varese fra giovanissime, bottiglie che volano e rapina dell'Iphone: ci sarà il processo
PaGi su Cadavere trovato nella vegetazione lungo il Sempione tra Somma Lombardo e Casorate
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.