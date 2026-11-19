Istituire un contributo economico a livello municipale per abbattere le rette di frequenza delle scuole primarie paritarie cittadine. È questa la richiesta contenuta nella mozione presentata dal consigliere comunale di Forza Italia Luca Boldetti, depositata a Palazzo Estense lo scorso 12 novembre.

Le caratteristiche del “Buono Scuola comunale”

La proposta impegna il sindaco e la Giunta a creare un “Buono Scuola comunale” strutturato come contributo economico a rimborso. Il sussidio sarebbe destinato alle famiglie residenti a Varese con un ISEE non superiore a 30.000 euro che iscrivono i propri figli in una delle quattro scuole primarie paritarie presenti sul territorio comunale. L’importo esatto del contributo non è fissato nella mozione, ma verrebbe modulato in base alle disponibilità di bilancio del Municipio e al numero complessivo delle domande presentate.

Il quadro tra misure nazionali e regionali

Nel motivare l’iniziativa, Boldetti richiama le misure già esistenti a livello statale e regionale, evidenziando una copertura parziale per la fascia delle elementari: Il contributo nazionale: introdotto con la Legge di Bilancio 2026 (art. 1, comma 519, Legge n. 199/2025) e confermato nel disegno di legge di Bilancio 2027, prevede un rimborso per le famiglie con ISEE fino a 30.000 euro, ma riguarda esclusivamente le scuole secondarie di primo grado e il primo biennio delle superiori, lasciando scoperta la scuola primaria.

La Dote Scuola regionale: la misura di Regione Lombardia (destinata a nuclei con ISEE fino a 40.000 euro) include invece anche le primarie, ma assegna per questa fascia un contributo massimo di 700 euro all’anno, importo che decresce al salire dell’indicatore economico. Il buono comunale andrebbe quindi ad affiancarsi in modo complementare all’intervento regionale.

Le motivazioni della proposta

A sostegno della mozione, il consigliere di minoranza richiama gli articoli 30 e 34 della Costituzione sul diritto-dovere dei genitori di educare i figli e sull’accessibilità dell’istruzione, sottolineando come le scuole paritarie rientrino nel sistema nazionale in base alla Legge 62/2000. «Va contrastato il fatto che le famiglie debbano rinunciare alla piena libertà educativa per ragioni economiche», spiega Boldetti nella nota di presentazione, citando inoltre i richiami di Papa Leone XIV sulla necessità che gli istituti cattolici garantiscano l’accesso all’istruzione senza discriminazioni economiche.