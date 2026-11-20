Domenica 29 novembre M.Art.E porta in scena la storia di Lucky, uno spettacolo musicale per famiglie tra fiabe e cartoni animati, dedicato all’accoglienza, all’adozione e all’amore per gli animali

Un cane che non sa abbaiare può trovare il suo posto nel mondo? Certamente sì. E magari, invece di abbaiare, può persino imparare a cantare.

È questa la storia di Lucky, protagonista di “LA STORIA DI LUCKY: IL CANE CHE NON SAPEVA ABBAIARE MA CHE HA IMPARATO A CANTARE!”, lo spettacolo musicale per bambini e famiglie in programma domenica 29 novembre alle ore 17.00 negli spazi di M.Art.E Scuola dello Spettacolo, in via Cavour 30 a Varese.

Scritto e diretto da Lia Locatelli è il secondo appuntamento di ORIGINS KIDS, la nuova sezione della rassegna ORIGINS di M.Art.E dedicata ai più piccoli e alle loro famiglie. Un progetto che porta il teatro anche al pubblico dei bambini, con tre appuntamenti distribuiti durante l’anno tra Halloween, Natale e Carnevale.

La storia di Lucky: diversi, ma speciali

Lucky è un cagnolino un po’ particolare: non sa abbaiare. Eppure, come gli spiega Ester, la sua incapacità di fare proprio quello che ci si aspetterebbe da un cane sembra renderlo inadatto al suo ruolo.

Il suo viaggio lo porterà a incontrare alcuni dei personaggi più amati dai bambini: dal Bianconiglio ad Ariel e Ursula, da Anna e Hans di Frozen a Mary Poppins e Bert. Insieme a loro e alla cagnolina Ester, Lucky attraverserà un mondo colorato e sorprendente, fino a incontrare Zia Gilda, che saprà riconoscere in lui qualcosa di speciale.

Lucky non imparerà mai ad abbaiare, ma scoprirà di saper cantare. E soprattutto troverà una famiglia pronta ad amarlo esattamente per quello che è.

Una storia divertente ed emozionante, che parla ai bambini di diversità, accoglienza e possibilità di essere sé stessi, senza dover necessariamente corrispondere alle aspettative degli altri.

Uno spettacolo nato da una storia vera

Dietro la storia di Lucky c’è un’esperienza personale e familiare di Lia Locatelli, autrice e regista dello spettacolo.

Nel 2022 Lia ha adottato Ari, una cagnolina arrivata dal canile, cresciuta randagia a Lampedusa e abbandonata dalla sua prima famiglia adottiva. Ari ha una particolarità: non ha mai imparato ad abbaiare. Quando è felice, però, ulula.

Un giorno, l’insegnante di canto della scuola M.Art.E, sentendola vocalizzare, ha scherzato dicendole che aveva un bellissimo DO di petto e che cantava meglio di molti professionisti. Da questo episodio, semplice e quotidiano, è nata l’idea dello spettacolo.

«Per noi è stata una grande fortuna, perché Ari è arrivata nelle nostre vite portando colore e gioia», racconta Lia Locatelli. Il rapporto con lei ha reso ancora più profonda la riflessione della regista sul mondo animale, sul rispetto e sull’importanza dell’adozione consapevole.

Così è nato Lucky, un personaggio che porta sul palco una storia di accoglienza e di seconde possibilità.

Musica, personaggi e un messaggio importante anche per gli adulti

LA STORIA DI LUCKY: IL CANE CHE NON SAPEVA ABBAIARE MA CHE HA IMPARATO A CANTARE! è una pièce pensata per coinvolgere tutta la famiglia. Le canzoni più conosciute dai bambini, interpretate dal vivo dai performer, si intrecciano con contributi audio, video proiettati in stile fantasy e cartoon, scenografie digitali e costumi ispirati ai personaggi originali.

Il risultato è un viaggio musicale ricco di colori, energia e momenti divertenti, nel quale i piccoli spettatori potranno ritrovare alcuni dei loro personaggi preferiti.

Ma lo spettacolo non si ferma all’intrattenimento. Attraverso la storia di Lucky propone anche una riflessione sul rapporto tra esseri umani e animali, sul contrasto all’abbandono e sul significato profondo dell’adozione.

Adottare significa accogliere un nuovo membro nella propria famiglia, riconoscerne i bisogni e impegnarsi a offrirgli una vita dignitosa e piena di affetto. Non scegliere un animale perché corrisponde a un’immagine ideale, ma imparare ad amarlo anche per le sue particolarità.

È un messaggio importante, raccontato con il linguaggio della musica e del teatro, accessibile ai bambini ma capace di parlare anche agli adulti.

ORIGINS KIDS: il teatro apre le porte ai più piccoli

Con ORIGINS KIDS, M.Art.E amplia la propria proposta culturale e apre la rassegna ORIGINS anche al pubblico dei bambini e delle famiglie.

Tre gli appuntamenti previsti in questa prima edizione: dopo il musical La Sposa Cadavere, che ha inaugurato il percorso ad Halloween, sarà la volta della storia di Lucky il 29 novembre. Il viaggio si concluderà il 7 febbraio 2027 con QUASIMODO: IL GOBBO DI NOTRE DAME, un altro musical ispirato all’omonima opera.

Tutti gli spettacoli sono realizzati con la regia di Lia Locatelli e nascono con l’intento di offrire al pubblico un’esperienza artistica capace di divertire, emozionare e lasciare qualcosa anche dopo la chiusura del sipario.

Informazioni e prenotazioni

LA STORIA DI LUCKY: IL CANE CHE NON SAPEVA ABBAIARE MA CHE HA IMPARATO A CANTARE!

Quando: domenica 29 novembre 2026, ore 17.00

Dove: M.Art.E Scuola dello Spettacolo, via Cavour 30, Varese

Durata: 60 minuti

Età consigliata: dai 3 ai 10 anni

Prenotazione obbligatoria online: www.martevarese.it/origins/26-27/la-storia-di-lucky-origins-kids/

Per informazioni: 375 614 0546

M.Art.E Scuola dello Spettacolo

Sede legale: via Rainoldi 27, Varese | Sede operativa: via Cavour 30, Varese

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