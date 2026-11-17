Un cielo azzurro e una farfalla: a Solaro piazza Cattorini si colora con un nuovo murale
Fabio Sker e Stefano Nias gli autori dell'intervento di riqualificazione artistica che ha valorizzato uno spazio centrale del paese, trasformando una parete anonima in un angolo di colore
A Solaro piazza Cattorini ha cambiato volto grazie alla fantasia e alla creatività di due artisti murali, Fabio Sker e Stefano Nias. Sui muri della fontana nell’area parcheggio è comparso un cielo azzurro attraversato da una farfalla, simbolo di libertà, accompagnato dalla scritta “Sei la stella più bella del mio cielo”. Un intervento di riqualificazione artistica che aggiunge colore a uno spazio centrale e molto frequentato di Solaro.
A realizzare l’opera sono stati i due artisti, da anni attivi sul territorio e impegnati in una collaborazione con diverse amministrazioni comunali dell’hinterland milanese. Il loro lavoro si concentra soprattutto nella zona nord della provincia di Milano, dove intervengono su aree dismesse, muri vandalizzati o semplicemente anonimi, trasformandoli attraverso graffiti e decorazioni. Un modo per contrastare il degrado attraverso il colore e la creatività, senza modificare le strutture esistenti. Per la realizzazione del murale a Solaro il Comune ha contribuito mettendo a disposizione i materiali.
«È una passione che coltivo ormai da oltre trent’anni – racconta Fabio Sker – Recentemente ho avuto modo di collaborare con alcuni Comuni e insieme abbiamo contribuito a riqualificare alcune aree bisognose di una mano di colore. Sono sempre opere migliorative, senza andare a intaccare l’esistente, spesso ripulendo muri poco curati o colpiti da atti vandalici. A Solaro è stato bello prendersi cura di uno spazio proprio a ridosso del centro, che sappiamo essere molto frequentato».
La scelta di piazza Cattorini è stata condivisa con l’amministrazione comunale, che vede nell’intervento anche un’occasione per valorizzare un’area che rappresenta un punto di accesso al centro cittadino: «Quando siamo venuti a conoscenza di questa possibilità abbiamo subito pensato a piazza Cattorini, che rappresenta una zona centrale per il nostro territorio, la porta del centro paese che vorremmo provare a valorizzare al di là delle sue funzioni di parcheggio – dice la sindaca Nilde Moretti – Il lavoro dei ragazzi porta colore e auspichiamo venga rispettato, un piccolo angolo di bellezza in più per Solaro».
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