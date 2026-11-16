Un “cuore” per chi soffre: i bambini della Rodari portano la gentilezza davanti all’ospedale di Circolo di Varese

Un cuore rosso, un sorriso e un piccolo gesto capace di scaldare anche una giornata difficile. Sono stati i bambini della scuola dell’infanzia Gianni Rodari di via Tagliamento, appartenente all’Istituto Comprensivo Varese 4 “Anna Frank”, i protagonisti di una bella iniziativa organizzata in occasione della Giornata mondiale della Gentilezza, celebrata il 13 novembre.

Accompagnati dalle insegnanti, i piccoli hanno raggiunto il piazzale davanti all’ospedale di Circolo di Varese, trasformandolo per qualche momento in un luogo di incontro, sorrisi e solidarietà. Un grande girotondo, tanti bambini mano nella mano e piccoli cuori da donare: gesti semplici, ma dal significato profondo, soprattutto in un luogo dove ogni giorno tante persone affrontano preoccupazioni e momenti delicati.

A spiegare il senso dell’iniziativa è Ilaria Regni, referente della scuola dell’infanzia Rodari: «La Giornata mondiale della Gentilezza è una ricorrenza internazionale nata per promuovere l’attenzione e il rispetto verso il prossimo. Non si tratta solo di dire “per favore” o “grazie”, ma di promuovere una vera e propria cultura del benessere comune. Fare un gesto gentile fa stare bene sia chi lo riceve sia chi lo compie».

L’iniziativa nasce dal desiderio di trasmettere un messaggio di vicinanza a chi sta vivendo un momento difficile, dimostrando che anche i più piccoli possono fare qualcosa di importante per gli altri.

«La presenza e il calore dei bambini offrono un momento di distrazione e sollievo a chi sta affrontando un momento difficile – sottolinea Regni –. Inoltre i bambini imparano sul campo i principi della solidarietà e dell’altruismo, valori che ormai sono rari in questa società individualista».

Per i piccoli alunni della Rodari è stata dunque un’occasione per imparare che la gentilezza non è soltanto una parola da conoscere o una buona abitudine da rispettare, ma qualcosa che si può mettere in pratica ogni giorno, attraverso l’attenzione verso chi ci sta accanto.

E davanti all’ospedale di Circolo, tra un girotondo e un cuore donato, la lezione più bella è arrivata proprio dai bambini: per regalare un sorriso, a volte, basta davvero poco.