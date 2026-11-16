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Gallarate/Malpensa

Un delibera regionale da 831mila euro per la vecchia discarica Cattabriga di Vergiate

Il finanziamento rientra nelle due delibere sui rifiuti approvate dalla Giunta lombarda: 12,9 milioni in tutto, quasi tutti per siti nelle province di Brescia, Pavia e Lodi

discarica cattabriga vergiate

Regione Lombardia mette 831.076 euro sulla discarica Cattabriga di Vergiate. L’impianto non riceve più rifiuti ed era gestito in passato dal Consorzio intercomunale tra Vergiate e Somma Lombardo. Lo stanziamento è stato approvato oggi, lunedì 16 novembre, dalla Giunta regionale su proposta dell’assessore all’Ambiente e Clima Giorgio Maione.

Le discariche cessate di Vergiate e Sergnano

Il finanziamento per Vergiate fa parte di una delibera da circa 858mila euro dedicata alle cosiddette discariche “cessate”, cioè i siti di smaltimento chiusi dove i rifiuti non vengono più conferiti. Quasi tutta la somma va al Varesotto. L’unico altro intervento è sulla discarica Piacentini di Mirabello a Sergnano, in provincia di Cremona, che riceve 27.018 euro.

La discarica Cattabriga di Vergiate si trova in un’area che una volta era una cava di sabbia e ghiaia, a cavallo tra i comuni di Vergiate e Somma Lombardo, al confine con Arsago Seprio. All’inizio degli anni Novanta, negli anni dell’emergenza, accolse i rifiuti di Milano, fino a 1000 tonnellate in più al giorno rispetto alla sua normale portata. L’ultimo camion arrivò nel febbraio del 1994. Da allora la gestione è passata al Consorzio intercomunale smaltimento rifiuti (Cisr), che deve raccogliere e trattare il percolato e il biogas che il sito continua a produrre. Per anni i due Comuni hanno cercato risorse. Nel 2009 diedero il via libera a un impianto solare da circa 8 milioni di euro sull’area, che avrebbe dovuto finanziare la gestione, ma il progetto fu accantonato per la mancanza di finanziamenti bancari e il taglio degli incentivi.

Gli altri 12 milioni per la rimozione dei rifiuti

Con un secondo provvedimento la Giunta ha stanziato 12.043.000 euro per rimuovere rifiuti in sei comuni delle province di Brescia, Pavia e Lodi. I fondi fanno parte del programma regionale 2026 per la prevenzione del rischio di inquinamento legato alla gestione dei rifiuti e servono anche per le emergenze causate da attività non autorizzate o da discariche abusive.

La cifra più alta, oltre 3,8 milioni, va a Fiesse, nel Bresciano, per l’ex Cave Rocca. Seguono Gambolò con 3,08 milioni per l’ex Metalplast, Mortara con 1,94 milioni per l’ex Eredi Bertè e Robbio con 1,83 milioni per il sito Pro Casa. A Seniga sono destinati 883.766 euro per l’argine sinistro dell’Oglio e a Senna Lodigiana 500mila euro per la località Sant’Andrea.

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Pubblicato il 16 Novembre 2026
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