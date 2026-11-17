Un dj set ai Giardini Estensi per festeggiare i dieci anni della legge antispreco
Quattro dj e una "pazza idea" condivisa con il sindaco Galimberti: la parlamentare invita tutti al «compleanno» della legge venerdì 20 novembre, dalle 21 alle 24, a ingresso libero
Per i dieci anni della legge antispreco niente convegno: si balla. Venerdì 20 novembre, dalle 21 alle 24, i Giardini Estensi di Varese ospitano “#166 – Ballando senza sprecando“, la serata con cui l’onorevole varesina Maria Chiara Gadda, prima firmataria della norma, festeggia il compleanno della sua legge.
Alla console si alternano DJ Dos e DJ Paolino, poi DJ Vitto e Capitan Pisa. La serata si tiene ai Giardini Livellanza, il locale all’interno del parco ed è ad ingresso libero.
“Siete tutti invitati”
È la stessa Gadda a lanciare l’invito sui social: «Siete tutti invitati al compleanno della Legge 166» scrive su Instagram. In dieci anni, ricorda, se n’è parlato nelle scuole, nei convegni, sui giornali e in tv. La legge antispreco è nata, scrive, per recuperare cibo buono, aiutare chi è in difficoltà e ricucire i legami nelle comunità. Il punto, per lei, è questo: le cose non funzionano se ognuno pensa solo a sé, bisogna mettere in connessione le persone. E allora, si chiede, perché non farlo con musica e sano divertimento?
Detto, fatto: l’appuntamento è per venerdì sera ai Giardini, e la parlamentare ringrazia l’amministrazione comunale di Varese e il sindaco Davide Galimberti “Per aver condiviso questa pazza idea”.
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