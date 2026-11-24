C’è anche un pezzo di Varese nella notte degli International Emmy Awards. Davide Serino, sceneggiatore nato e cresciuto a Varese, è tra gli autori di “Carême”, la serie francese di Apple TV che nella notte di lunedì 23 novembre a New York ha conquistato il premio come miglior serie drammatica alla 54ª edizione degli International Emmy Awards.

Il riconoscimento è stato assegnato dall’International Academy of Television Arts & Sciences, che ha premiato produzioni e interpreti provenienti da sette Paesi. “Carême”, produzione francese di VVZ, Shine Fiction e Apple TV, ha superato nella categoria Drama Series la britannica A Thousand Blows, l’argentina Menem e l’indiana Real Kashmir Football Club. Una vittoria che porta una firma italiana in un’edizione nella quale l’Italia non figurava tra i 22 Paesi rappresentati dalle candidature ufficiali. Serino è infatti co-creatore di “Carême” insieme allo storico e sceneggiatore britannico Ian Kelly ed è stato indicato da Apple fin dall’annuncio del progetto come lead writer della serie.

Dal primo “celebrity chef” alla conquista dell’Emmy

“Carême” racconta in otto episodi la storia di Antonin Carême, cuoco realmente vissuto tra Settecento e Ottocento e considerato il primo grande chef celebrità della storia. Nella serie, interpretata da Benjamin Voisin, la sua ascesa nella Francia napoleonica si intreccia con intrighi politici e attività di spionaggio: il talento in cucina diventa uno strumento per entrare nei palazzi del potere e partecipare, suo malgrado, alla lotta politica dell’epoca.

La prima stagione ha debuttato su Apple TV il 30 aprile 2025. Il percorso della serie non si fermerà con l’Emmy: a settembre Apple ha annunciato ufficialmente una seconda stagione, con le riprese previste a Parigi. Una circostanza che a VareseNews suona quasi familiare. Nel gennaio 2025, parlando dei suoi nuovi progetti durante una lunga intervista dedicata a “M. Il figlio del secolo”, Serino aveva anticipato proprio il lavoro su Carême: «Adesso io sto lavorando a una possibile seconda stagione della serie Carême». All’epoca la prima stagione non era ancora arrivata sugli schermi italiani.

Writers Guild Italia: “Un motivo di fiducia nel futuro dell’audiovisivo italiano”

A congratularsi con lo sceneggiatore varesino è stata anche Writers Guild Italia, l’associazione degli sceneggiatori italiani. «Writers Guild Italia esprime grande gioia e soddisfazione per lo straordinario successo del collega Davide Serino, autore di Carême, premiata agli International Emmy Awards come miglior serie drammatica». Per WGI il riconoscimento testimonia «la qualità, la creatività e la professionalità della scrittura audiovisiva italiana» e mostra ciò che può accadere «quando agli sceneggiatori vengono offerti la fiducia, gli strumenti e le condizioni per esprimere pienamente il proprio talento». «Il successo di Davide – conclude Writers Guild Italia – è una splendida notizia per tutta la nostra comunità professionale e un motivo di fiducia nel futuro dell’audiovisivo italiano».

Da Varese a Roma, Berlino e ora New York

VareseNews segue da tempo il percorso professionale di Serino. Classe 1988, nato e cresciuto a Varese e diplomato al liceo classico Cairoli, si è trasferito a Roma alla fine del 2010 e ha iniziato la propria carriera lavorando alle ricerche storiche per la serie 1992. Un passaggio decisivo è stato poi il programma europeo Serial Eyes a Berlino, esperienza che gli ha aperto anche le porte delle produzioni internazionali. Negli anni la sua firma è comparsa su produzioni come “Esterno Notte” di Marco Bellocchio, per cui è stato candidato al David di Donatello, “The Bad Guy”, “Qui non è Hollywood”, “M. Il figlio del secolo” e “La città proibita” di Gabriele Mainetti.

Proprio con La città proibita Serino era tornato l’ultima volta pubblicamente nella sua città: il 27 luglio 2025 ai Giardini Estensi, ospite della rassegna Esterno Notte per presentare al pubblico il film scritto insieme a Mainetti e raccontarne la genesi prima della proiezione. Ora al percorso dello sceneggiatore varesino si aggiunge uno dei più importanti riconoscimenti internazionali della televisione. L’International Emmy è formalmente assegnato alla serie e alla produzione francese di “Carême”, ma dietro quel premio c’è anche la scrittura di un autore partito da Varese e arrivato, questa volta, fino al palco di New York.