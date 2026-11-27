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Dare continuità per non perdere terreno e trasformare il successo di Pavia in un nuovo punto di partenza. La Castellanzese torna per la seconda gara consecutiva al “Giovanni Provasi” con l’entusiasmo ritrovato dopo il 4-2 rifilato ai pavesi, ma domenica 29 novembre alle 14.30 è attesa da un banco di prova tutt’altro che semplice contro la Pro Sesto. Una sfida che promette spettacolo, soprattutto guardando i numeri: da una parte i 23 gol segnati dalla formazione di Bolzoni, dall’altra i 24 degli ospiti. Due attacchi tra i migliori del girone, due squadre vogliose di portarsi a casa la vittoria con l’obiettivo di avvicinarsi alle prime della classe. Soltanto tre punti separano le due formazioni: una vittoria potrebbe quindi cambiare gli equilibri nella parte alta della classifica. (Foto Mauro Lucchi)

QUI CASTELLANZA

I neroverdi si presentano all’appuntamento dopo aver ritrovato il sorriso con una convincente vittoria per 4-2 sul Pavia. Una prestazione offensiva brillante nella quale sono state decisive le doppiette di Mattia Valmori e Mario Chessa, i “gemelli del gol” entrambi saliti a quota otto reti in campionato. Due riferimenti fondamentali per l’attacco di Francesco Bolzoni, che può contare su una squadra capace di trovare la via del gol con continuità: sono infatti 23 i gol in 13 giornate, con una media di quasi due reti a partita che vale il terzo attacco del girone insieme al Lentigione. Il bilancio complessivo parla di sette vittorie, un pareggio e cinque sconfitte, con 22 punti che valgono attualmente il quinto posto, in un campionato che però si è dimostrato finora ricco di colpi di scena e che potrebbe regalare ulteriori sorprese nelle prossime giornate. Al Provasi, inoltre, la Castellanzese ha già raccolto 13 dei suoi punti, un fattore che i neroverdi proveranno a sfruttare anche contro i sestesi. Dopo un periodo complicato, caratterizzato da tre sconfitte consecutive contro Pistoiese, Casatese e Pro Patria, il successo sul Pavia rappresenta un’iniezione di fiducia importante per riprendere la marcia.

QUI SESTO SAN GIOVANNI

A fare tappa a Castellanza ci sarà una Pro Sesto che occupa la sesta posizione con 19 punti, una formazione che ha dimostrato di avere qualità e soprattutto una buona capacità realizzativa. I biancocelesti hanno infatti messo a segno 24 reti, una in più rispetto alla Castellanzese, confermandosi il secondo attacco del girone (dietro soltanto alla capolista Pistoiese). Il principale riferimento offensivo è Rocco Costantino, autore di dieci reti e attualmente miglior marcatore del girone insieme a Motti della Pistoiese, mentre Mattia Morello rappresenta un’altra soluzione con cinque centri. La squadra allenata da Matteo Contini arriva dal pareggio per 1-1 proprio contro la Pistoiese, preceduto però dalla pesante sconfitta per 3-0 sul campo del Pavia. Nelle ultime cinque giornate il bottino è di una vittoria, un pareggio e tre sconfitte: non il migliore dei momenti per una formazione che è ancora alla ricerca di maggiore continuità. Attenzione anche ai precedenti: nei quattro confronti disputati dal 2019 a oggi, la Castellanzese ha ottenuto due vittorie, contro una della Pro Sesto e un pareggio. L’ultimo incrocio al “Provasi”, nel settembre 2024, si era chiuso con un successo neroverde per 1-0. Un risultato che i padroni di casa cercheranno di replicare.

SERIE D GIRONE D – XIV GIORNATA

Arconates – Cittadella Modena; Casatese Merate – Pontedera; Castellanzese – Pro Sesto; Correggese – Oltrepò; Pavia – Varese; Pistoiese – Lentigione; Pro Patria – Tropical Coriano; Sant’Angelo – Solbiatese; Varesina – Crema.

CLASSIFICA: Pistoiese 29; Lentigione 27; Casatese Merate, Pro Patria 25; Castellanzese 22; Pro Sesto, Sant’Angelo, Cittadella Modena, Solbiatese, Crema 19; Pavia 17; Correggese 16; Varese 15; Varesina 14; Tropical Coriano 9; Pontedera, Oltrepò 8; Arconatese 6.

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