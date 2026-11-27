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“Un film, poi ne parliamo”. È questa la formula di “Cardano al Cinema“, il cineforum promosso dal Comune di Cardano al Campo attraverso l’Assessorato alla Persona, Socialità e Cultura, in collaborazione con l’associazione Laura Prati APS. Ogni appuntamento ha due parti: prima la proiezione, poi un confronto aperto con gli spettatori sui temi sociali e umani che il film ha sollevato.

Giovedì 26 novembre, alla Sala Consiliare Sandro Pertini, conosciuta come “Il Cubo”, è stato proiettato “C’è ancora domani“. È il film con cui Paola Cortellesi ha esordito alla regia. La serata è arrivata il giorno dopo la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, che si celebra il 25 novembre.

Il film racconta la storia di una donna nell’Italia del secondo dopoguerra. Mette al centro la violenza domestica, la condizione femminile e la libertà negata. Mostra un’epoca in cui le donne avevano pochissima autonomia e le violenze in famiglia erano tollerate come una questione privata. I figli crescevano considerando normali quei comportamenti. Il film insiste proprio su questo: la normalizzazione della violenza e del potere maschile, esercitato anche con la forza fisica.

Nel confronto dopo la proiezione gli spettatori hanno portato letture diverse. Si è parlato della forza e della fragilità delle donne di quegli anni e di cosa significasse avere coraggio. Si è parlato anche di quanto fosse difficile ribellarsi a una società che accettava come normale ciò che non lo era. Per la rassegna è questo lo scopo del cineforum: non dare risposte già pronte, ma far nascere domande e mettere a confronto opinioni diverse.

Dalla discussione è emerso un punto condiviso. I diritti delle donne, la libertà e la dignità non sono conquiste scontate. Sono il frutto di battaglie portate avanti da donne che hanno rotto il silenzio e di una società che ha cambiato le proprie abitudini lentamente.

Con “Cardano al Cinema” l’amministrazione comunale punta sulla cultura come occasione di crescita per la comunità. Il cinema diventa un modo per guardare il presente e per tenere aperta una conversazione anche dopo l’uscita dalla sala.