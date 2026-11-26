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In occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne del 25 novembre, l’azienda informatica Elmec di Brunello ha organizzato un incontro per approcciare la violenza di genere dal punto di vista degli uomini e delle loro relazioni. A guidare il confronto sono stati due relatori con competenze diverse: il filosofo e formatore Lorenzo Gasparrini e lo scrittore e giornalista Francesco Pacifico.

L’evento non si è concentrato sui fatti di cronaca o sulla violenza estrema che finisce sulla stampa. Al centro ci sono stati la vita di tutti i giorni e le relazioni quotidiane tra uomini e donne. Protagonista dell’incontro è stato proprio l’uomo: non solo nel rapporto con le donne, ma soprattutto nel rapporto con gli altri uomini, tra dinamiche di gruppo, relazioni di potere, stereotipi, linguaggio e cose non dette.

Lorenzo Gasparrini: genere, potere e performance maschile

Il filosofo Lorenzo Gasparrini ha proposto un’analisi culturale del genere e della maschilità. Secondo la sua impostazione, sesso biologico e orientamento appartengono alla sfera biologica e individuale, mentre il genere riguarda il potere che le persone si scambiano nelle relazioni sociali. Gasparrini sostiene che i valori associati ai corpi, come l’abbinamento tra azzurro o rosa e i neonati, nascono da costruzioni culturali recenti e spesso appaiono naturali senza che qualcuno li metta in dubbio.

Nel suo intervento, Gasparrini ha osservato che la violenza di genere passa spesso da parole, insulti e gesti quotidiani, oltre che dai casi estremi. Ha spiegato inoltre che la società sovrappone dati biologici e ruoli sociali rigidi, per esempio quando associa il lavoro pesante agli uomini o la maternità come compito naturale alle donne. Secondo questa lettura, tali schemi pesano anche sul lavoro e spiegano la scarsa presenza degli uomini nelle professioni di cura, come gli infermieri, o delle donne nell’informatica.

Gasparrini ha descritto la maschilità dominante come una gara continua basata su numeri e risultati, tra denaro, conquiste, dimensioni fisiche, status e peso in azienda. Per il filosofo, questa competizione diventa un «gioco a perdere» con effetti pesanti anche sulla salute maschile, come minore aspettativa di vita, infortuni legati al bisogno di mostrare forza, poca attenzione alla prevenzione medica e un’incidenza dei suicidi che arriva all’80% del totale. Ha aggiunto inoltre che agli uomini manca spesso un linguaggio per raccontare ciò che provano dentro, riducendo le emozioni a risposte brevi come «sto bene, sto male, boh».

Secondo Gasparrini, il patriarcato indica un sistema di potere legato ai valori attribuiti in modo tradizionale al genere maschile. Per superarlo, il filosofo separa nettamente il permesso, visto come una concessione dall’alto, dal consenso, inteso come confronto alla pari nella libertà reciproca. Infine propone la decostruzione come un percorso lento per riesaminare i condizionamenti ricevuti e scegliere liberamente la propria identità.

Francesco Pacifico: vulnerabilità, mansplaining e decompressione

Lo scrittore Francesco Pacifico ha scelto invece un racconto basato sulla sua esperienza personale, sull’auto-ironia e sull’osservazione delle abitudini di ogni giorno.

Pacifico ha aperto il suo intervento ricordando episodi personali legati ad ansia, emozioni forti e a un pianto liberatorio che ha sperimentato alla stazione di Milano Centrale. Con questi esempi ha sostenuto che la sensibilità non dipende dal genere. Secondo il suo punto di vista, molti uomini trattengono le emozioni per timore di perdere virilità e accumulano tensione nel corpo, con conseguenze negative sulla salute nel tempo.

Per spiegare il paternalismo e il cosiddetto “mansplaining”, Pacifico ha raccontato come questo episodio mostri come l’uomo possa usare la spiegazione per mettersi in mostra e affermare superiorità, facendo sentire l’altra persona svalutata e creando tensioni sul lavoro e nella vita quotidiana.

Pacifico ha invitato quindi gli uomini a provare un esercizio pratico per una settimana: annotare sul telefono ogni volta che spiegano qualcosa a qualcuno, cercando di eliminare supponenza, arroganza e paternalismo. Secondo lo scrittore, questo esperimento porta un sollievo rapido nei rapporti con le donne e migliora il clima intorno.

Infine, Pacifico ha esortato gli uomini in sala a non vedere le richieste femministe come un tribunale o una punizione verso gli uomini, ma come un’occasione di cura e benessere, paragonabile a una manicure e a uno shampoo. Nella sua visione, quando gli uomini restano compressi sul piano emotivo, la violenza può diventare uno sfogo improvviso e distruttivo, mentre una maggiore apertura all’ascolto e alla mediazione aiuta a ridurla.