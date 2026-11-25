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Un grande cuore formato dagli studenti e uno striscione realizzato durante le lezioni per ribadire l’importanza del rispetto e della lotta contro ogni forma di violenza sulle donne. È il messaggio lanciato dalla scuola secondaria di primo grado di Castelveccana, che martedì 24 novembre ha organizzato un flash mob in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, celebrata il 25 novembre.

Un’iniziativa che ha coinvolto gli alunni e l’intero corpo docente, con l’obiettivo di sensibilizzare le nuove generazioni su un tema di grande attualità, attraverso un percorso capace di unire memoria storica, riflessione e partecipazione.

Al centro dell’iniziativa la storia delle sorelle Mirabal, le tre attiviste dominicane assassinate il 25 novembre 1960 per la loro opposizione alla dittatura di Rafael Trujillo. Una vicenda diventata simbolo della lotta per i diritti e la libertà delle donne, alla quale si lega la scelta della data della ricorrenza internazionale.

A sottolineare il valore educativo dell’iniziativa è stata Maria Palma Accili, responsabile del plesso scolastico, che ha evidenziato la necessità di far conoscere agli studenti le radici storiche di questa giornata: «Bisogna dare maggiore consapevolezza alle nuove generazioni sull’origine e l’ispirazione tragica di questa giornata, attraverso la contestualizzazione storica e la sua attualizzazione nei femminicidi ancora oggi purtroppo presenti».

L’iniziativa, promossa dalla scuola guidata dalla dirigente scolastica Maria Mazza, ha richiesto un importante lavoro di preparazione da parte degli insegnanti, che hanno contribuito sia all’organizzazione sia alla realizzazione delle attività.

Il momento più significativo della manifestazione è stato il flash mob degli studenti, che hanno dato vita a una coreografia a forma di cuore, simbolo di solidarietà e partecipazione. A conclusione dell’evento è stato esposto uno striscione dipinto dai ragazzi durante le ore di lezione, frutto di un lavoro condiviso che ha permesso di affrontare il tema anche all’interno delle classi.

La risposta degli studenti è stata positiva e consapevole, a testimonianza dell’importanza di coinvolgere i più giovani in percorsi educativi che aiutino a riconoscere e contrastare la violenza di genere. Un messaggio che dalla scuola di Castelveccana va oltre la ricorrenza del 25 novembre: il rispetto, la libertà e la dignità delle donne sono valori da difendere e promuovere ogni giorno dell’anno.