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Un incontro pubblico sul futuro dell’ex Macello di Belforte a Varese

Il Partito democratico organizza una serata di confronto mercoledì 18 novembre alla Cooperativa di viale Belforte. Presenti il sindaco Davide Galimberti e l’assessore Andrea Civati per illustrare il progetto di riqualificazione e le prossime tappe

La visita all\'ex macello civico di Varese
Incontri

18 Novembre 2026

Il futuro dell’ex Macello di Belforte, il percorso di riqualificazione avviato e le prospettive per il quartiere saranno al centro di un incontro pubblico promosso dal Partito democratico di Varese.

L’appuntamento è fissato per mercoledì 18 novembre alle 20.45 alla Cooperativa di viale Belforte 165.

Alla serata interverranno il sindaco Davide Galimberti e l’assessore ai Lavori pubblici Andrea Civati, che illustreranno lo stato di avanzamento del progetto, gli interventi già portati avanti e le prossime fasi previste per la trasformazione dell’area.

L’iniziativa vuole essere anche un momento di confronto con i residenti della castellanza, che avranno la possibilità di porre domande e condividere osservazioni sulle prospettive di recupero e valorizzazione dell’ex Macello e sulle ricadute per il quartiere.

L’obiettivo, spiegano dalla segreteria cittadina del Pd, è fare il punto su un intervento destinato a incidere sul futuro di Belforte, favorendo la partecipazione dei cittadini alle scelte che riguardano il territorio.

15 Novembre 2026
Redazione VareseNews
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