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Un libro nuovo su tre pubblicato in Italia arriva dalla Lombardia. È quanto emerge dalla mappa della lettura e dell’editoria lombarda realizzata dalla Fondazione Arnoldo e Alberto Mondadori sui dati dell’Associazione Italiana Editori (AIE), presentata durante l’incontro Futura. Nuovi sguardi sulla lettura, nell’ambito di BookCity Milano.

Secondo la ricerca, in Lombardia hanno sede 1.055 case editrici, che pubblicano ogni anno 24.428 novità editoriali, pari al 30% della produzione nazionale. Sono inoltre 429.434 i titoli degli editori lombardi attualmente disponibili sul mercato.

La regione conta oltre quattro milioni di lettori, una rete di 691 librerie e 1.384 biblioteche, con un patrimonio complessivo superiore ai 30 milioni di volumi. Un settore che coinvolge anche numerosi aspiranti scrittori: sono 105mila i lombardi che hanno scritto almeno un libro, pubblicato o ancora inedito.

«Far crescere la lettura è una priorità per la nostra regione, che ha un ruolo così rilevante nell’editoria italiana – ha sottolineato l’assessore regionale alla Cultura Francesca Caruso –. Nei nostri Comuni, librerie e biblioteche rendono i libri accessibili e avvicinano nuovi lettori».

Per sostenere la diffusione della lettura, Regione Lombardia ha destinato quest’anno oltre 1,3 milioni di euro a 57 progetti attraverso l’Avviso Unico Cultura. Le iniziative comprendono bibliobus, festival, attività di lettura negli ospedali e nelle carceri e progetti rivolti a bambini e adolescenti, con particolare attenzione alle periferie e alle aree montane.

Durante l’incontro è stato dato spazio anche ai 26 giovani vincitori del concorso “Futura. Raccontare la Lombardia”, i cui racconti sono stati raccolti in un’antologia presentata al Salone del Libro di Torino 2026 e successivamente a BookCity Milano.

Un’iniziativa che punta a valorizzare nuovi talenti e a raccontare il territorio lombardo attraverso lo sguardo delle nuove generazioni.