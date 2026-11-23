La leggera imbiancata di ieri mattina, domenica 22 novembre, al Campo dei Fiori è il primo segnale di una stagione fredda che stentava ad arrivare. Mercoledì sono attese nuove precipitazioni, a carattere nevoso sopra i mille metri, fenomeni che andranno via via diminuendo nella giornata di giovedì, quando il limite nevoso si alzerà a 1200 metri. (foto di Filippo Impieri)

L’arrivo della neve interrompe un autunno molto mite. Secondo le statistiche del Centro Geofisico Prealpino, ottobre 2026 ha confermato una tendenza ormai familiare: un autunno lungo e mite, con i colori del fogliame che si prolungano: iniziati con anticipo per il caldo e la siccità agostana, le piante hanno conservato le foglie in ottobre, a causa delle temperature più miti della norma.

A Varese la temperatura media del mese è stata di 14,3 gradi, contro i 12,9 della media 1991-2020 e i 12,3 del periodo 1971-2000. La massima è stata di 23 gradi il giorno 2, la minima di 5,2 il giorno 24, lontane sia dal record storico di 28,5 gradi (11 ottobre 2011) sia dal minimo di -2,5 (29 ottobre 1997).

Il mese si è aperto con l’alta pressione stabile tra Mediterraneo e Baltico: fino al giorno 5 massime oltre i 20 gradi e quota dello zero termico sopra i 3.500 metri. Il tempo è peggiorato dal 6, quando un’area depressionaria in arrivo dalla Spagna ha interessato il Nord Italia fino alla mattina del 9. Le piogge più abbondanti sono cadute il giorno 7, con 38 millimetri e neve solo oltre i 2.500 metri. Dall’11 l’anticiclone atlantico ha riportato il bel tempo, con qualche nube bassa il 12 e il 13 per l’ingresso di aria umida e fresca da est.

La fase serena è proseguita fino al 16, con clima particolarmente mite in montagna: lo zero termico ha toccato i 4.000 metri il 15 e il 16. La stabilità atmosferica ha però favorito anche i primi sforamenti stagionali dei limiti delle polveri sottili, a Milano e a Malpensa.

Il giorno 18 un vortice depressionario sulla Francia ha richiamato venti di scirocco, umidi e miti, con piogge su Liguria, Piemonte e Lombardia. La bassa pressione si è poi spostata sull’Iberia, portando nuove piogge il 20 e il 21, con neve fino a 2.000-2.200 metri.

Il sole è tornato il 22 con il favonio, con raffiche a 43 chilometri orari a Varese e 78 al Campo dei Fiori. Una veloce perturbazione atlantica ha attraversato la regione il 23, seguita il 24 dal vento da nord (60 km/h al Campo dei Fiori) e da un cielo limpido.

Dal 25 e fino a fine mese il Nord Italia è tornato sotto l’anticiclone atlantico, con bel tempo autunnale, nebbie e abbondante rugiada in pianura, polveri sottili spesso oltre i limiti e inversione termica in montagna, con lo zero termico di nuovo verso i 3.800 metri il giorno 27.

I numeri di Varese raccontano un mese luminoso. I giorni sereni sono stati 10, quelli variabili 8 e quelli coperti 13, con 176,7 ore di sole contro una media di 138,9 negli ultimi 25 anni. Le precipitazioni sono state di 151,8 millimetri, 8,5 in meno rispetto alla media 1965-2017 (160,3), distribuite però in soli 5 giorni di pioggia contro gli 8,1 abituali. Due i temporali (media: uno), nessuna nevicata in città.

Resta pesante il bilancio pluviometrico: dall’1 gennaio al 31 ottobre mancano 305 millimetri, che diventano 321,4 se si considera l’anno meteorologico, dal 1° dicembre 2025.