Un melo da frutto e corone da gnomi: all’asilo di Giubiano la Festa dell’Albero unisce bambini e nonni
Venerdì mattina alla scuola materna Macchi Malnati Nidoli, i circa 130 alunni hanno festeggiato la Festa dell’Albero mettendo a dimora un melo donato da Cast Green School
C’erano coroncine sulla testa, l’entusiasmo di chi sta per dare vita a un piccolo pezzo di futuro e la voglia di trasformarsi, per una mattina, in fate e gnomi del bosco. È così che questa mattina, venerdì 20 novembre, l’asilo infantile Macchi Malnati Nidoli di Giubiano ha celebrato la Festa dell’Albero, scegliendo un modo speciale per rinnovare il proprio impegno verso l’ambiente.
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La scuola, che accoglie circa centotrenta bambini tra sezione primavera e infanzia, fa parte del percorso Green school e porta avanti con costanza l’educazione al rispetto del pianeta. Il protagonista della giornata è stato un albero da frutto, un melo, arrivato alla scuola lo scorso giugno come riconoscimento per il primo premio vinto alla Green food week, assegnato a un progetto ritenuto particolarmente ricco di iniziative.
A rendere ancora più significativa la messa a dimora nel giardino scolastico è stata la presenza di alcuni nonni, affiancati ai bambini in un passaggio di testimone naturale tra generazioni. Un gesto semplice e concreto che ha legato il riconoscimento estivo alla festa d’autunno, e che ha trasformato il cortile in uno spazio condiviso di cura e scoperta.
Quando quel melo metterà radici e crescerà stagione dopo stagione, racconterà ai più piccoli che prendersi cura della terra è un’abitudine quotidiana, capace di unire chi comincia a esplorare il mondo e chi ha già tanta esperienza da trasmettere.
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