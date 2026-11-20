C’erano coroncine sulla testa, l’entusiasmo di chi sta per dare vita a un piccolo pezzo di futuro e la voglia di trasformarsi, per una mattina, in fate e gnomi del bosco. È così che questa mattina, venerdì 20 novembre, l’asilo infantile Macchi Malnati Nidoli di Giubiano ha celebrato la Festa dell’Albero, scegliendo un modo speciale per rinnovare il proprio impegno verso l’ambiente.

Galleria fotografica Un melo da frutto e corone da gnomi: all’asilo di Giubiano la Festa dell’Albero unisce bambini e nonni 4 di 5

La scuola, che accoglie circa centotrenta bambini tra sezione primavera e infanzia, fa parte del percorso Green school e porta avanti con costanza l’educazione al rispetto del pianeta. Il protagonista della giornata è stato un albero da frutto, un melo, arrivato alla scuola lo scorso giugno come riconoscimento per il primo premio vinto alla Green food week, assegnato a un progetto ritenuto particolarmente ricco di iniziative.

A rendere ancora più significativa la messa a dimora nel giardino scolastico è stata la presenza di alcuni nonni, affiancati ai bambini in un passaggio di testimone naturale tra generazioni. Un gesto semplice e concreto che ha legato il riconoscimento estivo alla festa d’autunno, e che ha trasformato il cortile in uno spazio condiviso di cura e scoperta.

Quando quel melo metterà radici e crescerà stagione dopo stagione, racconterà ai più piccoli che prendersi cura della terra è un’abitudine quotidiana, capace di unire chi comincia a esplorare il mondo e chi ha già tanta esperienza da trasmettere.