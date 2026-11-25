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Un viaggio nella memoria collettiva e familiare per dimostrare come le grandi vicende del Novecento possano essere comprese partendo dal microcosmo di un piccolo paese della provincia di Varese. È stato questo il filo conduttore dell’incontro pubblico che ha visto protagonista lo scrittore e giornalista Pier Vittorio Buffa presso la Biblioteca Brambilla dell’Istituto Comprensivo “Anna Frank”, in una presentazione nell’ambito della rassegna Bookcity che quest’anno per la prima volta ha coinvolto anche Varese.

La Biblioteca Brambilla: un presidio culturale per la scuola e il quartiere

Ad aprire la serata è stata la dirigente scolastica Chiara Grazia Galazzetti, che ha ricordato il doppio ruolo della biblioteca: da un lato spazio educativo vivo per i circa 1.050 studenti dell’istituto (dai 3 ai 13 anni), dall’altro servizio aperto alla cittadinanza del quartiere mattina e pomeriggio grazie al prezioso supporto dei volontari dell’Auser, al Comune e all’assessore Enzo La Forgia. Entrata lo scorso anno nella rete bibliotecaria regionale e dotata del servizio di prestito interbibliotecario, la Brambilla è stata inserita nella prima edizione varesina di BookCity e potrebbe presto rappresentare la provincia di Varese in un podcast sostenuto da una fondazione regionale.

Castello Cabiaglio al centro: “romanzi di comunità”

Il cuore del dialogo fra l’autore e il giornalista Andrea Camurani ha ruotato attorno ai due romanzi di Buffa pubblicati uno da Piemme, La casa dell’uva fragola (2023), che attraversa un arco temporale dall’epoca garibaldina alla Prima guerra mondiale, e l’altro da Neri Pozza, Il pane non può aspettare (2025), ambientato tra il 1938 e il 1947 con un focus particolare sul periodo tra l’8 settembre 1943 e il 25 aprile 1945.

Più che libri di guerra, il giornalista di Varesenews che ha moderato la serata li ha definiti “romanzi di comunità”, una lettura pienamente condivisa dall’autore. Se il primo segue le vicende di un nucleo familiare, il secondo allarga l’orizzonte all’intero paese di Castello Cabiaglio — un centro di circa 500 abitanti — intrecciando la quotidianità locale con i grandi sconvolgimenti europei. Nato a Roma ma profondamente legato al borgo varesino per via delle origini familiari e delle lunghe estati trascorse fin dall’infanzia, Buffa ha raccontato come proprio in quella casa abitata da nonni, zii e tre zie nubili abbia imparato ad amare le storie. «Senza le vicende che le attraversano», ha spiegato, «case, oggetti e perfino un mucchio di sassi resterebbero cose qualunque». A differenza di chi viveva la campagna come un rifugio dai bombardamenti — un’illusione spesso tragica, come ricordato citando la strage di Sant’Anna di Stazzema — per Buffa Cabiaglio non è mai stato una fuga dalla città, bensì una “palestra di vita” e la parte fondamentale delle proprie radici, complementare al suo mondo romano.

Il metodo del giornalista tra archivi, mappe e discendenti

Pur rifiutando l’etichetta del saggio romanzato, Buffa ha affrontato la scrittura con il rigore del cronista, distinguendo con cura tra invenzione narrativa e fatti accertati. Le sue ricerche sono partite già intorno al 2000 negli archivi parrocchiali — dove, insieme a Ferruccio Mambrini, ha verificato attraverso i registri dei decessi per polmonite l’effettivo impatto dell’influenza spagnola in paese — per poi arricchirsi di due scatoloni di lettere dello zio Ernesto conservate dalle zie e di una vera e propria mappa topografica della Cabiaglio degli anni Quaranta, ricostruita ore dopo ore insieme a Guido ed Emira Fochi per scrivere avendo davanti l’esatta posizione di botteghe e abitazioni.

Il ruolo delle donne e il senso del titolo

Richiamando anche le sue precedenti inchieste giornalistiche sui sopravvissuti alle stragi naziste e sui detenuti di Santo Stefano — e ricordando un incontro con oltre mille studenti in cui l’attrice Pamela Villoresi sottolineò come basti sensibilizzare anche un solo giovane per dare senso alla memoria — Buffa ha ribadito come il racconto del microcosmo permetta di immedesimarsi nelle scelte drammatiche imposte dalla Storia, come quella di un padre chiamato alle armi dalla Repubblica Sociale proprio il 6 giugno 1944, nel giorno dello sbarco in Normandia.

Infine, lo scrittore ha raccolto la riflessione della dirigente Galazzetti sulla centralità delle figure femminili, vere custodi della memoria familiare e “fronte nascosto” durante il conflitto. Mentre gli uomini erano al fronte o si nascondevano nei boschi per sfuggire ai rastrellamenti e al lavoro forzato, erano le donne a mandare avanti le famiglie, le fattorie e, spesso a rischio della vita, a sostenere i partigiani. È proprio da una scena femminile che nasce il titolo Il pane non può aspettare: all’alba, nel forno del paese, la panettiera Innocenta e un’altra madre, entrambe appena private dei figli catturati dai fascisti perché renitenti alla leva, fermano sul nascere la disperazione per rimettersi a impastare. Perché il forno non è soltanto un negozio, ma il presidio vitale che garantisce la continuità e la resistenza dell’intera comunità.