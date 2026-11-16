“Un pasto alla volta”: a Palazzo Estense si presenta In Mensa, il progetto di Siloam con la Croce Rossa

Mercoledì 18 novembre, alle 18, nella sala Estense di Palazzo Estense, in via Luigi Sacco 5, la Cooperativa Sociale Siloam presenta alla cittadinanza «In Mensa», lo spazio di socialità di via J.H. Dunant 2, di fronte al campus universitario, che trasforma il cibo in un gesto concreto: sostiene il lavoro di giovani con disabilità e offre a ciascuno l’opportunità di crescere, imparare un mestiere e scoprirne il valore.

Il progetto

Gli spazi, inaugurati a settembre, sono di proprietà della Croce Rossa Italiana di Varese, che ha agevolato la nascita dell’iniziativa. In poche settimane, spiegano gli organizzatori, gli studenti hanno conosciuto e apprezzato un modo nuovo di rapportarsi con il cibo inclusivo, sano, buono. Per i ragazzi In Mensa è una «isola formativa»: un ambiente di lavoro reale dove si impara facendo, affiancati da professionisti e da educatori, con un percorso su misura che unisce crescita professionale e cura del benessere fisico e psichico.

I numeri: 10 ragazzi coinvolti e oltre 5.000 pasti serviti, di cui 750 sono i pranzi della Croce Rossa destinati a persone in difficoltà. Gli stessi ragazzi preparano ogni giorno i pasti per chi ha bisogno di un piatto caldo, serviti con la stessa cura riservata a ogni cliente: «due modi di costruire comunità, che si rafforzano a vicenda».

La serata

L’appuntamento è pensato per «conoscerci davvero, ascoltare e assaggiare»: si incontrano i ragazzi, si scopre la visione di lavoro sociale che anima il progetto e si degustano le specialità della cucina. Verranno presentati anche gli spazi, le serate in programma, il servizio di catering e la possibilità di scegliere il locale per feste ed eventi privati.

Le voci

«Un clima che sa di casa, sia per i clienti, accolti con il calore che solo i nostri ragazzi sanno donare, sia per i tirocinanti», dice la presidente di Siloam Stefania Barile, riportando il commento di Valentina, una ragazza della squadra: «Pensavo di avere dei colleghi, ho trovato una famiglia». Il direttore generale Pietro Giuliani esprime «orgoglio e ammirazione» per i tirocinanti, che «in meno di due mesi hanno avuto crescite clamorose», e ringrazia per l’impegno «che va ben oltre il semplice dovere» Igor, Davide, Alice e tutti gli altri.

Un invito alle imprese

Siloam lavora con la Provincia di Varese (legge 68/99 sul collocamento mirato), con la Dote Disabili di Regione Lombardia e con i servizi di inserimento lavorativo del Varesotto per costruire percorsi di formazione, tirocini e inserimenti senza costi insostenibili per le aziende. Il dialogo con le imprese serve a capire di quali competenze abbiano bisogno nella ristorazione. Il messaggio è di superare l’idea di «quota d’obbligo» e vedere nell’inclusione un investimento sul talento: per Siloam, non un costo ma un investimento per le persone, per le aziende e per l’intera comunità.

Informazioni: info@in-mensa.it. La cooperativa ha sede in via Soldani 10 ad Angera.