In occasione della Giornata mondiale della prematurità, celebrata il 15 novembre, l’associazione Mani di Mamma ha consegnato anche quest’anno un dono speciale alla Terapia intensiva neonatale dell’ospedale Filippo Del Ponte: 30 polipetti, uno per ogni bimbo ricoverato.

È prematuro il bambino che nasce prima della 37ª settimana di gravidanza e, ricordano le statistiche, un nato su dieci è prematuro.

Perché proprio il polipo

La scelta non è casuale. L’associazione spiega: « i neonati che stringono i tentacoli mostrano un miglioramento della respirazione e una normalizzazione del battito cardiaco. Il polipetto riduce inoltre il rischio che il piccolo tiri i cavi o i tubi collegati all’incubatrice e mette in primo piano l’importanza del contatto fisico, che dà benessere al bimbo ricoverato. Alle mamme si consiglia di tenere per qualche ora il pupazzo sul proprio petto, per trasmettergli il loro odore. I tentacoli, infine, ricordano al neonato il cordone ombelicale, il primo legame tra mamma e bambino durante la gravidanza».

L’associazione ha un legame stretto con la TIN a cui dona sacchi nanna, cappellini, bavaglini sempre fatti a mano scegliendo con cura i materiali.