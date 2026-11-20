Un ponte di colori tra Cardano al Campo e l’Ucraina per i diritti dei bambini
Dal laboratorio creativo del 20 novembre nascono i disegni che verranno inviati entro Natale ai piccoli ucraini con disabilità. Un’iniziativa di Regala un sorriso-UKR APS, Comitato dei Genitori e Comune
Un ponte di amicizia fatto di pennarelli, matite colorate e messaggi di pace ha unito Cardano al Campo e l’Ucraina. In occasione della Giornata internazionale dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza del 20 novembre, le famiglie del territorio si sono riunite per un laboratorio creativo nato dalla collaborazione tra l’associazione Regala un sorriso-UKR APS, il Comitato dei Genitori e il Comune di Cardano al Campo.
Il cuore dell’incontro è stata l’esposizione itinerante Disegno. Amo. Credo. – 64 disegni, 64 storie di fede, amore e speranza. La mostra raccoglie le opere realizzate dai piccoli ucraini che vivono il dramma della guerra, con i padri o altri familiari dispersi o prigionieri in Russia. Gli originali di questi elaborati sono già stati donati a Papa Leone XIV come testimonianza di resistenza pacifica e desiderio di ricongiungimento familiare.
Durante il pomeriggio, Nataliya Melnychuk ha dialogato con i giovani partecipanti sull’importanza di crescere protetti e circondati dall’affetto, mentre la vicesindaca Paola Torno ha ricordato quanto sia fondamentale difendere i diritti dei più piccoli nella vita di tutti i giorni. Grazie al supporto della presidente del Comitato dei Genitori Maria Carlino, bambini e adulti hanno poi dato forma a un laboratorio pratico riempiendo fogli bianchi di arcobaleni, cuori e pensieri affettuosi.
L’iniziativa proseguirà nelle prossime settimane con un vero e proprio scambio a distanza. Come annunciato dalla presidente di Regala un sorriso-UKR APS Oksana Tkachuk, i disegni realizzati a Cardano al Campo verranno spediti entro Natale ai bambini ucraini con disabilità. Chi riceverà i lavori invierà a sua volta una fotografia insieme al disegno ricevuto, permettendo ai piccoli autori italiani di vedere il risultato concreto del proprio gesto di vicinanza.
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