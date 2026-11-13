Un reading musicale a Crenna per ricordare Mario Zocchetti

A Gallarate il rione di Crenna ricorda una delle sue figure più amate attraverso la musica e le parole. Domenica 15 novembre 2026, alle 16, la Chiesa parrocchiale di San Zenone ospiterà il “Concerto per Mario Zocchetti”, un reading musicale in cinque capitoli promosso dall’Associazione Storico-Culturale e Ambientale Vivere Crenna ODV. L’ingresso è libero e aperto a tutta la cittadinanza.

Un reading musicale per ricordare un volontario del rione

L’appuntamento nasce per commemorare lo storico vicepresidente di Vivere Crenna, stimato ingegnere e punto di riferimento per la parrocchia e la comunità locale, scomparso due anni fa. L’iniziativa non è pensata come una semplice celebrazione formale, ma come un percorso narrativo coordinato in cui testi e brani sinfonici si intrecciano per raccontare i valori della disponibilità e dell’impegno civico.

«Non vogliamo ripercorrere soltanto ciò che Mario ha fatto – spiegano dall’Associazione Vivere Crenna –, ma ricordare soprattutto il modo in cui lo ha fatto: sempre disponibile, partecipando alla vita dell’associazione e collaborando con la Parrocchia senza mai cercare riconoscimenti, ma con entusiasmo, discrezione e un sorriso che tutti abbiamo conosciuto».

Cinque capitoli tra testimonianze e musica classica

Il cammino narrativo dell’evento si articolerà attorno a cinque temi universali: Il Silenzio, L’Amicizia, Il Servizio, La Memoria e La Speranza. Le letture saranno affidate a chi ha conosciuto Zocchetti e ha condiviso con lui l’esperienza nel mondo del volontariato, alternandosi alle esecuzioni dal vivo.

La colonna sonora sarà curata dall’Ensemble Harmonium, trio di fisarmoniche da concerto composto da Stefano Capra, Augusto Luoni e Jacopo Bellometti. Il gruppo, nato come spin-off del Complesso Fisarmonicisti Città di Varese nel solco della tradizione del Maestro Luoni, eseguirà pagine di Bach, Wagner, Mascagni, Prokof’ev e Rossini appositamente riadattate.

Il finale con il flauto e la collaborazione della parrocchia

A chiudere il pomeriggio musicale sarà l’intervento della flautista Katia Comunetti, che proporrà al pubblico una ballata tradizionale inglese. L’intero evento è realizzato con la collaborazione, il patrocinio e l’ospitalità della Parrocchia di San Zenone, guidata da don Pietro Bassetti.