Un gesto concreto di solidarietà che passa anche attraverso un capo d’abbigliamento caldo, per affrontare l’inverno. Sabato 28 novembre, la Fondazione Casa di Marta di Saronno organizza un nuovo appuntamento con #IoDono – L’armadio della solidarietà, l’iniziativa dedicata alla raccolta di indumenti e biancheria per le persone in difficoltà.

La raccolta si svolgerà dalle 9 alle 11 e sarà riservata, per questa occasione, all’abbigliamento maschile. In particolare, saranno ritirati cappelli, guanti, sciarpe, T-shirt, felpe, tute, biancheria intima (boxer e calze), giubbotti, jeans e scarpe sportive in buono stato.

La Fondazione raccoglierà inoltre coperte, asciugamani e lenzuola, materiali che potranno contribuire a rispondere ai bisogni delle persone e delle famiglie che si trovano in situazioni di fragilità.

L’iniziativa rientra nel progetto “L’armadio della solidarietà”, attraverso il quale Casa di Marta promuove il recupero e la distribuzione di indumenti e altri beni di prima necessità, trasformando la generosità dei cittadini in un aiuto concreto per chi ne ha bisogno.