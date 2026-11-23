Un sabato per donare: a Saronno nuova raccolta di indumenti a Casa di Marta
Sabato 28 novembre dalle 9 alle 11 si potranno donare abbigliamento maschile, coperte, asciugamani e lenzuola
Un gesto concreto di solidarietà che passa anche attraverso un capo d’abbigliamento caldo, per affrontare l’inverno. Sabato 28 novembre, la Fondazione Casa di Marta di Saronno organizza un nuovo appuntamento con #IoDono – L’armadio della solidarietà, l’iniziativa dedicata alla raccolta di indumenti e biancheria per le persone in difficoltà.
La raccolta si svolgerà dalle 9 alle 11 e sarà riservata, per questa occasione, all’abbigliamento maschile. In particolare, saranno ritirati cappelli, guanti, sciarpe, T-shirt, felpe, tute, biancheria intima (boxer e calze), giubbotti, jeans e scarpe sportive in buono stato.
La Fondazione raccoglierà inoltre coperte, asciugamani e lenzuola, materiali che potranno contribuire a rispondere ai bisogni delle persone e delle famiglie che si trovano in situazioni di fragilità.
L’iniziativa rientra nel progetto “L’armadio della solidarietà”, attraverso il quale Casa di Marta promuove il recupero e la distribuzione di indumenti e altri beni di prima necessità, trasformando la generosità dei cittadini in un aiuto concreto per chi ne ha bisogno.
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