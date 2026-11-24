Fino alla metà di dicembre la linea lilla della metropolitana di Milano ospita una serie di installazioni dedicate a Pokémon Pokopia, il videogioco di simulazione e costruzione sviluppato per Nintendo Switch 2. L’iniziativa coinvolge i trasporti pubblici cittadini e uno spazio tecnologico nel quartiere Porta Nuova, in concomitanza con l’uscita dei nuovi contenuti aggiuntivi del titolo.

Galleria fotografica Un treno della metro lilla e una stazione a tema Pokémon: le iniziative a Milano fino a dicembre 4 di 15

La metropolitana M5 e la stazione Tre Torri

Dal 22 novembre all’8 dicembre, lungo i binari della linea M5 circola un convoglio interamente pellicolato all’interno con le grafiche del videogioco. L’allestimento è suddiviso in due aree tematiche: due vagoni riproducono i paesaggi del gioco base, mentre gli altri due sono ispirati alle ambientazioni marine di Fondale Bolleblub, la prima parte del pass di espansione.

A partire dal 29 novembre e fino al 19 dicembre, la personalizzazione si estende anche alla banchina, alle scale e agli spazi d’attesa della fermata M5 Tre Torri, uno degli snodi principali per l’accesso al quartiere CityLife, dove pareti e arredi saranno decorati con i personaggi e i biomi della serie.

Postazioni di gioco alla Samsung AI Home

Accanto agli allestimenti in metropolitana, dal 26 al 29 novembre è in programma un appuntamento aperto al pubblico presso la Samsung AI Home di via Mike Bongiorno 9. Dalle 10 alle 19, fan e curiosi potranno accedere gratuitamente all’hub per provare il gioco su diverse postazioni allestite negli ambienti dello spazio espositivo. L’ingresso è libero, ma gli organizzatori consigliano la prenotazione gratuita tramite la piattaforma Eventbrite.

Il gioco e i contenuti aggiuntivi

Pokémon Pokopia propone una formula diversa rispetto ai capitoli tradizionali della saga, abbandonando le meccaniche di lotta per concentrarsi sulla simulazione di vita e sulla costruzione a blocchi. Nei panni di un Ditto trasformato in Allenatore — affiancato da personaggi come il Professor Tangrowth e Pallichu — il giocatore deve riqualificare un mondo arido raccogliendo risorse, costruendo e collaborando con altri Pokémon, con supporto fino a quattro partecipanti in locale o online.

L’iniziativa milanese precede di pochi giorni l’uscita di Decoriamo, la seconda parte del pass di espansione a pagamento disponibile dal 9 dicembre. Il pacchetto aggiuntivo fa seguito a Fondale Bolleblub (uscito lo scorso 5 agosto) e sarà completato da un terzo aggiornamento previsto per l’inizio del 2027.