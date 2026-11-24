Un treno della metro lilla e una stazione a tema Pokémon: le iniziative a Milano fino a dicembre
Tra novembre e dicembre un convoglio della linea M5 e la fermata Tre Torri saranno allestiti con i personaggi e gli scenari di Pokémon Pokopia. Previste anche quattro giornate di prova gratuita del videogioco presso la Samsung AI Home di via Mike Bongiorno
Fino alla metà di dicembre la linea lilla della metropolitana di Milano ospita una serie di installazioni dedicate a Pokémon Pokopia, il videogioco di simulazione e costruzione sviluppato per Nintendo Switch 2. L’iniziativa coinvolge i trasporti pubblici cittadini e uno spazio tecnologico nel quartiere Porta Nuova, in concomitanza con l’uscita dei nuovi contenuti aggiuntivi del titolo.
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La metropolitana M5 e la stazione Tre Torri
Dal 22 novembre all’8 dicembre, lungo i binari della linea M5 circola un convoglio interamente pellicolato all’interno con le grafiche del videogioco. L’allestimento è suddiviso in due aree tematiche: due vagoni riproducono i paesaggi del gioco base, mentre gli altri due sono ispirati alle ambientazioni marine di Fondale Bolleblub, la prima parte del pass di espansione.
A partire dal 29 novembre e fino al 19 dicembre, la personalizzazione si estende anche alla banchina, alle scale e agli spazi d’attesa della fermata M5 Tre Torri, uno degli snodi principali per l’accesso al quartiere CityLife, dove pareti e arredi saranno decorati con i personaggi e i biomi della serie.
Postazioni di gioco alla Samsung AI Home
Accanto agli allestimenti in metropolitana, dal 26 al 29 novembre è in programma un appuntamento aperto al pubblico presso la Samsung AI Home di via Mike Bongiorno 9. Dalle 10 alle 19, fan e curiosi potranno accedere gratuitamente all’hub per provare il gioco su diverse postazioni allestite negli ambienti dello spazio espositivo. L’ingresso è libero, ma gli organizzatori consigliano la prenotazione gratuita tramite la piattaforma Eventbrite.
Il gioco e i contenuti aggiuntivi
Pokémon Pokopia propone una formula diversa rispetto ai capitoli tradizionali della saga, abbandonando le meccaniche di lotta per concentrarsi sulla simulazione di vita e sulla costruzione a blocchi. Nei panni di un Ditto trasformato in Allenatore — affiancato da personaggi come il Professor Tangrowth e Pallichu — il giocatore deve riqualificare un mondo arido raccogliendo risorse, costruendo e collaborando con altri Pokémon, con supporto fino a quattro partecipanti in locale o online.
L’iniziativa milanese precede di pochi giorni l’uscita di Decoriamo, la seconda parte del pass di espansione a pagamento disponibile dal 9 dicembre. Il pacchetto aggiuntivo fa seguito a Fondale Bolleblub (uscito lo scorso 5 agosto) e sarà completato da un terzo aggiornamento previsto per l’inizio del 2027.
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