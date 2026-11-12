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Un treno su tre è in ritardo nelle ore di punta. Il monitoraggio dei Giovani Democratici varesini

Oltre duemila corse analizzate in quattro settimane sulle linee tra Varese e Milano: 39 soppressioni e più di diecimila minuti persi

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Un treno su tre in ritardo nelle ore di punta, 39 corse soppresse e oltre diecimila minuti persi. È il bilancio del monitoraggio condotto dai Giovani Democratici della provincia di Varese sul servizio ferroviario utilizzato quotidianamente da studenti e lavoratori. L’indagine ha preso in esame oltre duemila treni, più di cento al giorno, nei giorni feriali dal 14 settembre al 9 ottobre. Sotto osservazione le corse in arrivo a Milano tra le 7.30 e le 9.30 e quelle in partenza verso il Varesotto tra le 17 e le 19. (nella foto da sinistra Riccardo Tomaiuoli e Mattia Provani)

LE SOPPRESSIONI EQUIVALGONO A DUE TRENI AL GIORNO

Secondo i dati raccolti, il 34,3% dei convogli ha superato i cinque minuti di ritardo, contro il 15,6% registrato complessivamente nei primi nove mesi del 2026. Il ritardo medio è di 5,1 minuti a corsa, ma sale a 6,5 sulla Porto Ceresio-Varese-Gallarate-Milano e a 7,5 sulla Varese-Milano Passante-Treviglio.
Le soppressioni equivalgono a circa due treni al giorno.
«I risultati della nostra analisi smentiscono la narrazione rassicurante di Trenord», afferma Riccardo Tomaiuoli, segretario provinciale dei Giovani Democratici. Per un pendolare, sostiene, i disservizi equivalgono a circa quattro ore perse al mese, fino a quaranta ore nell’arco di un anno.

ABBONAMENTI TROPPO CARI

Tomaiuoli denuncia anche l’aumento degli abbonamenti e chiede agevolazioni per studenti e under 30, oltre al ripristino degli indennizzi automatici in caso di disservizi significativi. Mattia Provani, responsabile regionale Trasporti dei Giovani Democratici e consigliere comunale a Samarate, punta invece il dito contro la Regione Lombardia, denunciando carenze negli investimenti. La richiesta è di stanziare risorse per avviare cantieri e migliorare la circolazione, soprattutto nelle fasce pendolari.

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Pubblicato il 12 Novembre 2026
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