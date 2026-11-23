Holy Wood Dust, documentario del 2026 della durata di 105 minuti, sarà in sala al Multisala Impero di Varese, in via Bernascone 13, in due appuntamenti. Il primo è martedì 24 novembre alle 18, il secondo mercoledì 25 novembre alle 20.40.

La serata di mercoledì sarà aperta da una breve introduzione di Giacomo Brusa, imprenditore agricolo varesino, fondatore del garden center Agricola Home & Garden e presidente di Confagricoltura Varese. Per i possessori della Tessera Agricola è previsto l’ingresso a tariffa ridotta.

Di cosa parla il film

Il regista Victor Kossakovsky, due volte candidato all’Oscar, e il botanico di fama mondiale Stefano Mancuso accompagnano lo spettatore in un viaggio lirico e immersivo nel mondo degli alberi, osservato da una prospettiva inedita. La domanda di partenza è che cosa accada a un albero nell’istante successivo al suo abbattimento e che cosa possa percepire in quel momento.

Il film risponde con immagini visionarie, paesaggi naturali, suoni ambientali e musica, costruendo un’esperienza sensoriale e poetica che invita a ripensare il regno vegetale. È nato dall’incontro tra il regista e lo scienziato e racconta gli alberi come esseri dotati di memoria, percezione e relazioni invisibili. La coproduzione è tra Italia, Germania e Spagna.

Il direttore della fotografia è di Varese

A firmare la fotografia è Gianmarco Donaggio, nato nel 1991, cresciuto tra Induno Olona e Luvinate e rimasto in provincia fino ai 18 anni. Ha frequentato il liceo artistico a Varese, poi nel 2010 è partito per l’Inghilterra, dove ha studiato direzione della fotografia a Bournemouth. È stato l’inizio di un decennio tra Regno Unito e Norvegia, con studi anche all’Università di Lund, in Svezia.

La collaborazione con Kossakovsky risale al 2016, quando a 24 anni entrò nel reparto macchina di Gunda, girato in Norvegia. Proseguì con Architecton e con Trillion, di cui realizzò le sequenze microscopiche. Con Holy Wood Dust arriva il suo primo lungometraggio come direttore della fotografia per il regista russo, a dieci anni dall’inizio del sodalizio. Donaggio è membro della European Film Academy e ha partecipato a Berlinale Talents.

Robot costruiti su misura e riprese a livello microscopico

La parte più complessa del lavoro è stata la ripresa dei processi invisibili a occhio nudo, come la germinazione degli alberi. Nel 2025 Donaggio ha dedicato sei mesi alla progettazione degli strumenti, soprattutto a Manifatture Digitali Cinema di Prato. Insieme a Chris Field, visual engineer di Green Planet della BBC, ha realizzato tre sistemi robotici di motion control, pensati per lavorare tra i 10 e i 20 ingrandimenti, scala alla quale anche una vibrazione impercettibile rovina l’immagine.

Per il direttore della fotografia il fascino del microscopico sta nell’ignoto. In un’intervista a Studio Marangoni ha spiegato che il suo interesse per il micro e il macro «nasce dal bisogno di entrare in relazione con una dimensione del mondo che non posso conoscere, prevedere o controllare».

Il lavoro si è svolto in dialogo costante con Mancuso e il suo gruppo dell’Università di Firenze, il cui contributo scientifico ha orientato non solo ciò che viene osservato ma anche il modo di filmarlo. Per le riprese all’aperto, tra foreste, montagne, città e luoghi remoti, la produzione ha usato droni, elicotteri, gru telescopiche e sistemi di motion control costruiti apposta. La macchina di riferimento è stata la RED V-Raptor X, con riprese in 8K a 48 fotogrammi al secondo, scelta per mantenere la stessa identità visiva passando dal paesaggio al microscopico.

Più di due anni di lavoro tra Italia ed Europa

«È una missione di vita», ha raccontato Donaggio, che tra ricerca tecnica, preproduzione, riprese e postproduzione ha lavorato al film per più di due anni. I set sono stati tra Italia, Danimarca e Germania, con la postproduzione in Spagna. Nel lavoro sul campo ha attraversato anche Toscana, Trentino e Lazio, alternando settimane in studio a seguire la nascita delle piante e giornate sotto piogge torrenziali sulle montagne trentine.

Il direttore della fotografia ha dovuto imparare nozioni nuove, a partire dalla robotica, ed è stato tra i primi a realizzare time-lapse e riprese in tempo reale a livello microscopico con risoluzioni adatte al grande schermo. Su Kossakovsky ha detto a Studio Marangoni: «Victor pretende un livello di precisione tecnica costante, ma possiede anche una rara capacità di far crescere le persone con cui lavora».

Un’uscita nazionale, e anche a casa

Per Donaggio è la prima volta che un film a cui ha lavorato arriva nelle sale in distribuzione nazionale. «È il primo film che viene distribuito effettivamente a livello nazionale, nonostante sia stato in tantissimi festival», ha spiegato, aggiungendo che vederlo anche nella sua città natale è un’emozione, soprattutto per amici e famiglia.

Il direttore della fotografia lo considera anche un traguardo non scontato: «È un privilegio, in un certo senso anche un onore, perché c’è una grandissima difficoltà nel distribuire il documentario in sala nel 2026».

Da Varese al mondo

Sulla scelta di partire a 19 anni, Donaggio non ha dubbi: «È stata la scelta migliore, la rifarei senza pensarci». Ha ricordato di essersi spostato subito dopo la crisi del 2008, quando l’Inghilterra non era ancora uscita dall’Europa e fare carriera all’estero era più semplice, e di aver trovato nelle troupe internazionali lo stimolo principale del suo lavoro.