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Le festività natalizie sono il momento ideale per assaporare il piacere di stare insieme, riscoprire antiche tradizioni e condividere con le persone care esperienze speciali, come quelle che il FAI – Fondo per l’Ambiente Italiano ETS invita a vivere nei suoi Beni, dal Trentino alla Sicilia, tra dimore storiche elegantemente addobbate, antichi presepi, valorizzazione di usanze locali e paesaggi che in inverno si vestono di un fascino particolare. (In apertura il Monastero di Torba – le foto sono tutte di Gabriele Basilico)

Fino a mercoledì 6 gennaio 2027 un ricco calendario di appuntamenti accompagnerà grandi e piccoli nel periodo natalizio, con proposte pensate per coinvolgere pubblici diversi e offrire esperienze che vanno oltre la classica visita culturale: mercatini alla scoperta di eccellenze dell’artigianato e prodotti enogastronomici locali, concerti e momenti musicali dedicati alle melodie del Natale, laboratori creativi a tema per famiglie e bambini, visite speciali arricchite da degustazioni di prodotti tipici, attività e racconti incentrati sulle tradizioni popolari.

Un programma variegato, nel quale storia, arte, artigianato e sapori si intrecciano con lo spirito delle feste, invitando il pubblico a vivere i Beni della Fondazione in una veste insolita, per apprezzare non soltanto le bellezze storiche, artistiche e paesaggistiche che racchiudono, ma anche il legame profondo con le comunità e le identità culturali dei territori in cui si trovano.

Dalle atmosfere raccolte di antiche abbazie e monasteri alla magia di castelli e ville storiche, fino agli scenari suggestivi di giardini e aree naturalistiche, i Beni del FAI si trasformeranno così in luoghi di incontro e condivisione, offrendo tante occasioni di arricchimento culturale e svago per vivere lo spirito del Natale immersi nel patrimonio artistico e naturalistico del nostro Paese.

informazioni e prenotazioni su www.aspettailnataleconilfai.it

Tanti gli eventi speciali che vedranno protagonisti alcuni Beni del FAI in Lombardia, dalle ville in provincia di Como – Villa del Balbianello a Tremezzina e Villa Fogazzaro Roi a Oria, Valsolda – ai Beni a Varese e provincia – Villa e Collezione Panza a Varese, Monastero di Torba a Gornate Olona, Villa Della Porta Bozzolo a Casalzuigno e Casa Macchi a Morazzone – passando per Palazzo Moroni a Bergamo.

Questo il calendario delle iniziative:

TREMEZZINA (CO) VILLA DEL BALBIANELLO

Aspettando il Natale: la Notte dei Presepi

28 novembre e 5 dicembre, dalle ore 17.30 alle 20.30

In attesa del Natale, nelle serate del 28 novembre e del 5 dicembre, dalle ore 17.30 alle 20.30, Villa del Balbianello ospiterà “La Notte dei Presepi”, un appuntamento dedicato alla tradizione del presepe italiano, in collaborazione con l’Associazione Italiana Amici del Presepio – AIAP Tremezzina. La mostra presenterà quattro scene realizzate da quattro artisti, offrendo ai visitatori l’opportunità di scoprire interpretazioni personali della Natività legate a specifici contesti culturali e territoriali. Durante le due serate sarà possibile visitare il giardino e alcuni ambienti della Villa – la Loggia Durini, la Stanza del Cartografo, la Biblioteca, il Museo delle spedizioni e la Sala dell’arte primaria – e ammirare, nella Loggia Segrè, una selezione di scene presepiali realizzate dall’Associazione. L’esposizione dei manufatti sarà visitabile anche successivamente, per tutto il periodo delle festività. A rendere speciale l’atmosfera delle due serate sarà la musica natalizia proposta da LacMus Christmas Festival: il 28 novembre con la flautista Svetlana Kapustina e il 5 dicembre con il violinista Michele Manuli. Alle ore 18.30, un momento conviviale con panettone e vin brûlé offerti ai visitatori.

Con il Patrocinio del Comune di Tremezzina. Villa del Balbianello è Museo riconosciuto da Regione Lombardia.

Per informazioni, prezzi e prenotazioni: www.villadelbalbianello.it; email: faibalbianello@fondoambiente.it; tel. 0344.56110.

ORIA VALSOLDA (CO) VILLA FOGAZZARO ROI

Aspettando il Natale in Villa Fogazzaro Roi

dal 5 dicembre al 6 gennaio 2027; a dicembre apertura solo nei giorni 5-6-7-8-11-12-13-18-19-20-26-27 dalle 10 alle 17; a gennaio apertura solo nei giorni 2 – 3 – 4 – 5 – 6 dalle ore 10 alle 17 Speciali viste guidate all’interno della dimora addobbata in veste natalizia. L’accesso alla villa e al giardino è consentito solo con visita guidata. I posti per ogni turno sono limitati e per questo è raccomandata la

prenotazione.

Con il Patrocinio del Comune di Valsolda.

VARESE VILLA E COLLEZIONE PANZA

Magia d’inverno a Villa Panza 7, 8, 12 e 13 dicembre, ore 11.30 e 15.30

Il 7, 8, 12 e 13 dicembre il FAI proporrà a Villa Panza un’attività per famiglie dedicata all’arte e alla creatività, per scoprire la splendida villa settecentesca sul colle di Biumo, immersi nella magica atmosfera natalizia. I piccoli visitatori (l’attività è consigliata per bambini dai 4 agli 8 anni) saranno accompagnati in un percorso tra le opere e gli ambienti del Bene del FAI, esplorando il ruolo della luce e il suo dialogo con gli spazi. Un racconto introdurrà l’atmosfera delle feste, stimolando curiosità e immaginazione, per poi lasciare spazio a un’attività laboratoriale in cui ciascuno potrà realizzare carte regalo personalizzate, da utilizzare per i propri doni natalizi.

In collaborazione con il Comune di Varese. Villa Panza è Museo riconosciuto da Regione Lombardia.

Per informazioni, prezzi e prenotazioni: www.villapanza.it; email: faibiumo@fondoambiente.it; tel. 0332.283960.

CASALZUIGNO VILLA DELLA PORTA BOZZOLO

Visita guidata con degustazione 28 e 29 novembre, 6, 7 e 8 dicembre, ore 15

In attesa del Natale Villa Della Porta Bozzolo, gioiello settecentesco nella tranquilla Valcuvia, arricchisce l’esperienza di visita guidata con una speciale degustazione: al temine del percorso alla scoperta della storia della dimora del FAI, addobbata con raffinate decorazioni natalizie, si potranno scoprire racconti e curiosità di alcuni prodotti della tradizione lombarda provenienti dal territorio. Intrecci di Festa. Laboratorio di ghirlande di Natale 8 dicembre, ore 14

Con la magica atmosfera del Natale che anima gli ambienti di Villa Della Porta Bozzolo, sarà facile lasciarsi ispirare nella creazione della propria ghirlanda. Guidati da un esperto, i partecipanti potranno realizzare una decorazione unica utilizzando rami e materiali di verde fresco selezionati e raccolti appositamente per il laboratorio, da portare poi a casa come ricordo di questa speciale esperienza natalizia.

Con il Patrocinio del Comune di Casalzuigno. Villa Della Porta Bozzolo è Museo riconosciuto da Regione Lombardia.

Per informazioni, prezzi e prenotazioni: www.villabozzolo.it; email: faibozzolo@fondoambiente.it; tel. 0332.624136.

GORNATE OLONA MONASTERO DI TORBA

Decora il tuo Natale con la natura 29 novembre e 5 dicembre, ore 14.30

Al Monastero di Torba verranno proposti due laboratori che uniranno la bellezza del creare con le proprie mani all’assaporare con tutti i sensi il piacere dello stare immersi tra i profumi e i colori del bosco d’inverno.

Domenica 29 novembre: Profumi e colori del bosco per le tue decorazioni di Natale. Un laboratorio per trasformare i doni del bosco in preziose decorazioni natalizie per portare in casa l’energia e la magia della natura. Il percorso si divide in due momenti: una prima ora dedicata all’immersione nella natura circostante, per raccogliere con rispetto pigne, rami e aghi, ascoltando i ritmi lenti della stagione e il simbolismo delle conifere. Nella seconda parte, all’interno del Monastero del FAI, si darà vita alla propria creazione. A condurre l’esperienza ci sarà Gaia Damiani, ecotuner, creativa e facilitatrice di mindful crafting.

Sabato 5 dicembre: Bosco in tavola: un centrotavola naturale

Dopo un primo momento di ascolto sensoriale all’aperto, in cui sarà anche possibile raccogliere in modo sostenibile alcuni materiali come pigne, bacche e rami, i partecipanti saranno guidati da Gaia Damiani, ecotuner ed esperta di flower design sostenibile, nella realizzazione del proprio centrotavola realizzato interamente con elementi naturali. Un’occasione per rallentare, riscoprire il piacere di lavorare con le mani e trovare nella natura la giusta ispirazione per un Natale consapevole. Laboratori per adulti a numero chiuso, della durata di due ore. Prima dell’attività sarà possibile visitare in autonomia il Bene.

Visita guidata e degustazione di panettone 6 e 8 dicembre, 3 gennaio 2027, ore 10.30 e 15

Da roccaforte difensiva a monastero benedettino e, infine, cascina. Il Monastero di Torba racchiude tra le sue mura oltre 1.500 anni di storia: domenica 6 e martedì 8 dicembre e domenica 3 gennaio 2027 un interessante percorso guidato porterà alla scoperta delle vicende del primo Bene FAI, oggi Patrimonio dell’Umanità UNESCO insieme al Castrum di Castelseprio e alla Chiesa di Santa Maria foris portas. A conclusione della visita – a numero chiuso e con prenotazione obbligatoria – verrà offerto un assaggio del dolce tipico della tradizione lombarda, il panettone.

Al Monastero in famiglia. Natale, notte di meraviglia 7 dicembre e 2 gennaio 2027, ore 15.

Lunedì 7 dicembre e sabato 2 gennaio verrà organizzata un’interessante attività per bambini presso gli spazi dell’antico fienile del Monastero di Torba. Sono tante le persone che hanno frequentato il Monastero e vi hanno lasciato un segno. Sarà proposta una breve passeggiata tra gli ambienti del Bene del FAI per scoprire chi ha lasciato la propria traccia qui, per poi immergersi nella lettura di “Natale, notte di meraviglia” e rivivere la storia che viene ricordata in questi giorni di festa. Attraverso le parole di Silvia Vecchini e le illustrazioni di Lara Hawthorne nell’albo illustrato edito da Lapis edizioni, si ripercorrerà la storia del Natale dal punto di vista di Giuseppe. Una versione inedita e molto umana della storia conosciuta da tutti, con la voce sommessa di un uomo che vive un evento prodigioso e lo descrive con lo stupore e la meraviglia di un poeta. Le parole e le riflessioni diventeranno un prezioso messaggio da trasferire su carta, dedicato ai nostri cari. Una lettura, una visita, un momento di scrittura artistica per i bambini dai 5 ai 9 anni: l’attività – a numero chiuso e con prenotazione obbligatoria – durerà circa 90 minuti; a seguire, possibilità di merenda presso la locanda “Antica

Torre” all’interno del Monastero di Torba.

Visita guidata e cammello di sfoglia 6 gennaio 2027, ore 15

La speciale visita guidata del Monastero di Torba proposta mercoledì 6 gennaio – a numero chiuso e con prenotazione obbligatoria – permetterà al pubblico di conoscere la storia di questo antico spazio religioso e si concluderà con un assaggio del famoso cammello di sfoglia, un’antica tradizione varesina. Le origini del cammello di pasta sfoglia non sono del tutto chiare, ma si concorda sul fatto che possano essere ricondotte alla spiritualità del viaggio dei Re Magi. Secondo la leggenda, infatti, le reliquie dei Magi furono rubate da Federico Barbarossa dalla Chiesa di Sant’Eustorgio a Milano. Nel loro cammino verso la Germania, dove furono poi donate all’arcivescovo di Colonia, fecero una sosta a Varese. Qui, i pasticceri della città vollero realizzare un dolce particolare in ricordo del passaggio, dando vita a una tradizione unica e molto sentita.

Con il Patrocinio del Comune di Gornate Olona e del Comune di Castelseprio. La Torre di Torba insieme al Castrum di Castelseprio e alla Chiesa di Santa Maria foris portas fanno parte del sito seriale patrimonio UNESCO I Longobardi in Italia. I luoghi del potere (568-774 d.C.).

Per informazioni, prezzi e prenotazioni: www.monasteroditorba.it; email: faitorba@fondoambiente.it; tel. 0331.820301.

MORAZZONE CASA MACCHI

Un tè a Casa Macchi 27, 28, 29, 30 dicembre e 2, 3, 4, 5, 6 gennaio 2027, ore 15

Una speciale visita guidata a Casa Macchi, alla scoperta della storia delle persone che vi hanno vissuto e degli oggetti che custodisce nelle sue stanze, fino ad arrivare alla donazione al FAI. Al termine della visita sarà possibile gustare una tazza di tè caldo in alcune stanze.

Con il Patrocinio del Comune di Morazzone. Casa Macchi è Museo riconosciuto da Regione Lombardia.

Per informazioni e prenotazioni: www.faicasamacchi.it; email: faicasamacchi@fondoambiente.it; tel. 0332.1821610.

I visitatori potranno inoltre trovare nei Negozi FAI, presenti a Villa del Balbianello, Villa Fogazzaro Roi, Villa e Collezione Panza, Monastero di Torba, Villa Della Porta Bozzolo, Casa Macchi e Palazzo Moroni, tante idee regalo originali e sostenibili, perfette per i regali natalizi. Tra le proposte, libri e volumi accuratamente selezionati e, per i più golosi, i prodotti alimentari realizzati con le materie prime provenienti dai Beni della Fondazione, come i mieli in molte varianti – acacia, castagno, millefiori –, l’Amaro “I Giganti della Sila”, una ricetta esclusiva che racchiude oltre venti varietà botaniche tipiche di questo bosco monumentale, l’olio extravergine di oliva della Baia di Ieranto, prodotti di agricoltura eroica, le marmellate realizzate con deliziosi agrumi di Sicilia e tanto altro. Doni esclusivi e “di valore”: ogni acquisto sosterrà la missione di tutela, restauro e valorizzazione del patrimonio d’arte e natura italiano portata avanti quotidianamente dal FAI, a beneficio delle generazioni presenti e future.