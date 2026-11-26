Per questa camminata ci spostiamo dai nostri amati boschi di casa per un’escursione tanto suggestiva quanto accessibile: abbiamo scelto il Forte di Orino, una meta meravigliosa soprattutto per gli ampi panorami.

L’appuntamento è in una serata senza luna e, se il meteo lo consentirà, potremo ammirare un cielo stellato davvero speciale. Ad accompagnarci nella scoperta della volta celeste ci sarà Massimo Marini, divulgatore dell’Osservatorio astronomico G.V. Schiaparelli del Campo dei Fiori, profondo conoscitore del cielo e in particolare della mitologia legata alle stelle: ci guiderà tra le costellazioni visibili nella serata e ci racconterà le storie e i miti che le animano.

Dettagli dell’escursione

Ritrovo e partenza: Pensione/Osteria Irma, con partenza puntuale alle ore 20:30.

Punto elenco Durata e rientro: circa 1 ora e 10–15 minuti di cammino; il rientro è previsto entro le ore 24:00 circa.

Percorso: praticamente tutto in piano, adatto a tutti, compresi i bambini abituati a camminare.

Lunghezza percorso circa 4 km e dislivello praticamente quasi inesistente.

Quota di partecipazione: 5 €.

Norme del Parco e raccomandazioni

L’escursione si svolge all’interno del Parco del Campo dei Fiori: chiediamo a tutti il pieno rispetto delle norme comportamentali del Parco.

Puntualità: la partenza è fissata alle 20:30.

Abbigliamento e attrezzatura: scarponcini da trekking, bastoncini, abbigliamento invernale (non dimenticate i guanti) e torcia.

Sicurezza e rispetto dell’ambiente: per la sicurezza di tutti è importante seguire le indicazioni degli accompagnatori, evitare schiamazzi per non disturbare la fauna selvatica e tenere i cani rigorosamente al guinzaglio.

Come iscriversi

Non potendo allestire sul posto un punto dedicato a registrazioni e pagamenti, la partecipazione richiede due semplici passaggi:

1. Compilare il modulo di iscrizione al link: https://amicidibregazzana.it/camminate/

2. Versare la quota di partecipazione (donazione camminata) al link: https://amicidibregazzana.it/donazione/

Chiusura iscrizioni: sabato alle ore 19:00.

Informazioni

Telefono: 340 6105601

E-mail: info@amicidibregazzana.it