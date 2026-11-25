Una casa per ricominciare dopo la violenza: ALER sostiene otto donne tra Varese e Busto Arsizio
Dal 2023 individuati 100 alloggi in Lombardia per le donne vittime di violenza e i loro figli. Il presidente Cavallin: "Il nostro impegno è quotidiano, 365 giorni l’anno"
Una casa sicura da cui ripartire e ricostruire la propria autonomia. È questo l’obiettivo del progetto promosso da Regione Lombardia e dalle ALER per sostenere le donne vittime di violenza e i loro figli. Sono 15 le donne coinvolte nel territorio di ALER Varese-Como-Monza Brianza-Busto Arsizio, di cui otto tra Varese e Busto Arsizio.
L’iniziativa, avviata nel 2023, ha portato all’individuazione di 100 alloggi in tutta la Lombardia, destinati ad altrettante donne impegnate in percorsi di uscita dalla violenza. Regione Lombardia ha stanziato complessivamente 3 milioni di euro, di cui 300mila destinati ai Centri antiviolenza e alle Case rifugio per accompagnare le beneficiarie verso l’indipendenza.
Gli appartamenti vengono messi a disposizione delle strutture specializzate per almeno cinque anni, con canoni di locazione e spese reversibili interamente coperti dal contributo regionale. Nel 2026 è stata inoltre avviata la nuova misura «Una casa per ricominciare», per rafforzare ulteriormente il sostegno abitativo.
In occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, il presidente di ALER Varese-Como-Monza Brianza-Busto Arsizio, Stefano Cavallin, ribadisce il valore dell’iniziativa.
«La casa rappresenta molto più di un tetto: è sicurezza, dignità, indipendenza e la possibilità concreta di ripartire. Soltanto attraverso una rete di competenze e un lavoro condiviso possiamo affrontare un’emergenza che richiede risposte concrete e continuative».
Cavallin sottolinea infine che l’impegno di ALER non si limita al 25 novembre, ma prosegue ogni giorno dell’anno: «Il nostro compito è contribuire, con gli strumenti che abbiamo a disposizione, a offrire opportunità reali a chi ha bisogno di ricostruire la propria vita, partendo proprio da una casa».
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