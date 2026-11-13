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Una delegazione africana al depuratore di Origgio per studiare la tecnologia varesina

Gli ospiti hanno visitato uno dei due impianti gestiti da Alfa, dove lavorano i turbocompressori a basso consumo progettati dalla Next Turbo Technologies di Inarzo

alfa

C’è anche un po’ di provincia di Varese nel futuro della depurazione delle acque in Africa. Una delegazione arrivata dal continente africano ha visitato a Origgio uno dei due impianti di depurazione gestiti da Alfa, la società che si occupa del servizio idrico integrato in provincia, per vedere da vicino come funzionano i sistemi di trattamento delle acque reflue di ultima generazione.

L’attenzione dei tecnici in visita si è concentrata soprattutto sull’ossidazione biologica, la fase centrale del processo depurativo. In questo passaggio i batteri demoliscono le sostanze inquinanti presenti nei liquami e hanno bisogno di ossigeno, che viene immesso nelle vasche attraverso sistemi di aerazione.

A Origgio questo lavoro è affidato ai turbocompressori centrifughi della Next Turbo Technologies, azienda con sede a Inarzo specializzata nella progettazione di macchine ad alta efficienza energetica per l’aerazione delle vasche. Durante il sopralluogo i tecnici hanno spiegato come questi impianti riescano a dosare con precisione l’ossigeno necessario ai batteri, con consumi elettrici molto più bassi rispetto alle tecnologie tradizionali.

Proprio il risparmio di energia è l’aspetto che più interessa i paesi africani, dove gestire in modo sostenibile le risorse idriche e contenere i costi energetici sono due delle sfide principali nella costruzione di nuove infrastrutture.

Per Alfa la visita conferma il ruolo del territorio varesino come punto di riferimento nel settore ambientale, grazie all’unione tra la gestione del servizio in provincia e le competenze industriali di aziende locali in grado di esportare le proprie soluzioni all’estero.

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Pubblicato il 13 Novembre 2026
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