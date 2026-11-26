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C’è una famiglia, c’è un’azienda e ci sono cinquant’anni di lavoro. Anzi cinquantuno, perché la Carrozzeria Bolcato è nata nel 1975 e da allora non si è più fermata. Ora la Regione Lombardia le riconosce il titolo di “Storica attività artigiana”, uno dei più prestigiosi per chi ha fatto la storia economica e sociale del territorio.

Il milione di lire e le cambiali

Tutto comincia a fine anni Settanta. Augusto lavorava alla Whirlpool, dove aveva anche contribuito a mettere in piedi una piccola carrozzeria interna. Erano gli anni degli scioperi duri: a casa, a fine mese, lo stipendio si assottigliava sempre di più. Così, con una figlia in arrivo, la coppia decise di fare il salto. «Mio marito mi ha detto: mettiamo su qualcosa insieme», ricorda Rossella. I numeri sono quelli di un’altra epoca. «Abbiamo tenuto 300mila lire per mangiare e con un milione abbiamofirmato 50 milioni di cambiali. Siamo partiti così».

Rossella aveva vent’anni e un compito preciso: segreteria e organizzazione. Era lei a preparare le tinte nel tintometro, mentre Augusto le applicava. E c’era la 127 rossa, usata come furgone pr reperire i ricambi. Oggi arrivano con una decina di corrieri al giorno.

Gli anni Ottanta: le Ferrari e le auto del cinema

Dal 1975 la carrozzeria cresce, e negli anni Ottanta si fa un nome con i restauri. Ferrari, Maserati, Bentley, Rolls Royce, Alfa Romeo, Mg. Tra le vetture passate dall’officina anche quelle protagoniste di film degli anni Ottanta.

«Abbiamo lavorato per le persone che in quegli anni avevano veramente i soldi», sorride. Poi arrivano le verniciature speciali. Tra anni Novanta e Duemila l’officina sviluppa linee dedicate ai prototipi di aziende come Whirlpool, Mv, Husqvarna, agli autocarri speciali destinati agli emiri arabi e al settore aeronautico, con le commesse per Aermacchi.

La notte di Capodanno che cambiò tutto

Negli anni Novanta arrivano i primi cartelli di carrozzeria autorizzata Fiat, Alfa e Lancia e, soprattutto, il soccorso stradale. «Se vuoi fare un passo in più devi portarti a casa il lavoro», spiega Rossella, e così per un paio d’anni la famiglia ha rincorso il riconoscimento dell’ACI. La risposta arrivò quando meno se l’aspettavano. «Era un primo dell’anno, mi chiama la centrale operativa: voi da oggi siete nella rete, con il primo soccorso da effettuare proprio quel giorno».

Sono seguiti 32 anni di servizio, giorno e notte, estate e inverno, con una soddisfazione speciale. Nel 2010 la Bolcato ha ospitato la delegazione mondiale della Federazione internazionale dell’automobile, in occasione del Consiglio Mondiale della Mobilità, per la sessione tecnica dedicata ai servizi di assistenza stradale. Il servizio ha accompagnato anche eventi come il Gran Premio di Formula 1 a Monza e il Rally dei Laghi. Per anni la carrozzeria è stata anche deposito giudiziario per la provincia di Varese.

Dal cartello al noleggio: nasce l’hub della mobilità

Il cambio di rotta ha un nome: mobilità. Dal 2012, e per dieci anni, la Bolcato ha gestito la stazione Europcar di Varese. Durante il Covid è stata tra le pochissime stazioni aperte e ha gestito i veicoli partiti da Roma verso nord con a bordo gli italiani rimpatriati per la pandemia. Oggi il cuore dell’attività è il noleggio a medio e lungo termine, con consulente dedicato, gestione di una flotta di veicoli sostitutivi e convenzioni dirette con le principali compagnie assicurative. In piazzale arrivano le bisarche con le auto nuove di fabbrica, che vengono controllate, consegnate ai clienti. «È la conclusione naturale di un processo», spiega Rossella. Lo slogan scelto per questa nuova identità è “Bolcato Solutions for your Mobility”.

Cristian e lo sguardo al futuro

Con l’ingresso in azienda di Cristian, dopo l’università e un’esperienza da designer in Zagato, l’attività ha cambiato passo. È lui a portare in carrozzeria l’attenzione per la sostenibilità: dal 2018 la Bolcato promuove eventi divulgativi ed espositivi sulla mobilità sostenibile, registrati sulla European Mobility Week della Commissione Europea, con tavole rotonde a cui hanno partecipato, tra gli altri, The European House Ambrosetti, E_Mob, Motus E, Trenord, Regione Lombardia e ACI.

Il futuro, spiega Cristian, passa dalla formazione. «L’investimento sulla formazione ci permette di affrontare le nuove sfide con ottimismo, e un team giovane permette più facilmente di innovare e in alcuni casi di anticipare il cambiamento». Non nasconde l’incertezza di un settore in trasformazione. «Non sappiamo come evolverà il settore della riparazione e dei servizi. Non sappiamo se la mobilità delle persone e delle merci resterà solo su ruota o anche nei cieli». Una certezza, però, c’è. «Oltre a tecnici carrozzieri e meccatronici, nel nostro team entreranno nuove figure capaci di rispondere a ogni esigenza di soluzione di mobilità».

Lavorare insieme, anche tra generazioni diverse

Il capitale più prezioso, raccontano, è la squadra. La carrozzeria collabora da anni con le scuole professionali, con tirocini, alternanza scuola-lavoro e apprendistato, e sostiene gli open day per far conoscere le opportunità del settore automotive. Il primo dipendente, ricorda Rossella, arrivò ragazzino, a 15 anni, e restò fino alla pensione. Oggi il team è giovane, ma ci sono anche collaboratori storici, tra cui figli di ex dipendenti. «Le aziende di una volta sono quelle dove resti e fidelizzi anche il tuo dipendente, non solo il cliente», osserva Rossella.

Un’officina che accoglie

Tra gli ultimi arrivati c’è un giovane del Gambia, inserito grazie a un progetto formativo con una scuola professionale e con le strutture di accoglienza del territorio. Dopo i sei mesi di prova, la carrozzeria ha scelto di assumerlo con un contratto di apprendistato, e oggi è con loro da due anni. Nel 2025 l’Unhcr, l’Agenzia Onu per i rifugiati, ha conferito alla Carrozzeria Bolcato il riconoscimento “Welcome. Working for Refugee Integration”. L’azienda ha portato la propria testimonianza anche a Varese GenZ Garden, l’evento di formazione e inserimento lavorativo per giovani stranieri organizzato dalla Camera di Commercio di Varese.

Il riconoscimento regionale

L’attestato di storica attività artigiana, l’ultimo traguardo di un percorso lungo mezzo secolo, è consegnato in una cerimonia organizzata da Regione Lombardia fissata per il 26 novembre.