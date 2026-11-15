Una festa di colori, sorrisi e giovani: a Gorla Minore grande partecipazione alla corsa dell’inclusione

Una festa di colori, sorrisi ed energia, con tanti giovani protagonisti sia lungo il percorso sia dietro le quinte dell’organizzazione. Una domenica mattina di divertimento e solidarietà a Gorla Minore per la ColorELErun, la manifestazione dedicata all’inclusione e alla solidarietà, inserita nel programma della tradizionale corsa podistica Fiasp Gorlonga. Una partecipazione numerosa e soprattutto vivace, che ha trasformato il percorso di tre chilometri in una grande occasione di condivisione tra generazioni nel ricordo della piccola Elena Giudici, scomparsa nel 2024.

Galleria fotografica A Gorla Minore l’edizione 2026 della ColorELErun 4 di 13

Lo slogan scelto, “Coloriamo il mondo con il sorriso”, ha trovato piena espressione nell’atmosfera della mattinata: famiglie con bambini, gruppi di amici, associazioni e tanti ragazzi hanno preso parte all’iniziativa, portando lungo il tracciato entusiasmo e voglia di stare insieme. Proprio la presenza massiccia dei più giovani ha dato alla manifestazione un’energia particolare, contribuendo a renderla una vera festa di comunità.

Un entusiasmo che si è visto anche sul fronte organizzativo. La macchina dell’evento ha potuto contare su circa 70 volontari, oltre la metà dei quali giovani ed educatori degli oratori della zona. Un contributo importante, che testimonia la capacità di coinvolgere le nuove generazioni non soltanto come partecipanti, ma anche come protagoniste attive delle iniziative del territorio.

La manifestazione, promossa da AVIS Gorla Minore con il patrocinio del Comune e di AVIS Provinciale di Varese, ha coinvolto una rete ampia di associazioni e realtà locali. Accanto al CAI e al Gruppo Cammino, organizzatori della Gorlonga, hanno collaborato l’Oratorio San Filippo Neri, il Gruppo Amicizia, la Pro Loco Gorla Minore, l’associazione Amalo, Atletica Tradate, Progetti Fantasia, ASD Karate e il Comitato Genitori. A rendere ancora più festosa la partenza hanno contribuito anche i volontari di VIP Verbano OdV, con le loro attività di clownerie.

«Vogliamo offrire a tutti la possibilità di vivere una mattinata di spensieratezza e condivisione», avevano spiegato i promotori di AVIS Gorla Minore, sottolineando anche la soddisfazione per la risposta dei giovani.

Una risposta che questa prima edizione ha saputo trasformare in un messaggio concreto: lo sport e il volontariato possono diventare occasioni preziose per incontrarsi, abbattere le distanze e costruire legami. E quando a mettersi in gioco sono soprattutto i ragazzi, la festa acquista ancora più colore.