Sabato 21 novembre Castiglione Olona ha dedicato un pomeriggio ai bambini, alle famiglie e ai diritti dei più piccoli. La Giornata dell’Infanzia e dell’Adolescenza 2026 ha coinvolto la comunità con laboratori, spettacoli, giochi, letture e attività educative. Una festa che ha unito divertimento, partecipazione e solidarietà, grazie alla collaborazione tra scuole, associazioni, cooperative e volontari del territorio.

La grande novità di quest’anno è stata il Cinema Sferico, un’esperienza immersiva che ha accompagnato bambini e adulti in un viaggio tra immagini, fantasia e scoperta. Tre proiezioni e un cortometraggio hanno offerto ai partecipanti un modo originale di vivere il cinema.

Il programma della giornata ha proposto numerose attività pensate per coinvolgere bambini di tutte le età: laboratori creativi, letture animate, giochi educativi, esperienze sensoriali, musica e iniziative all’aria aperta.

Tra i momenti più significativi anche la mostra dedicata ai diritti dei bambini, realizzata dagli alunni dell’Istituto comprensivo Cardinal Branda Castiglioni insieme ai loro insegnanti. Un lavoro che ha dato voce ai più piccoli, invitando gli adulti a riflettere sull’importanza dell’ascolto, della protezione e dell’educazione.

L’iniziativa è stata possibile grazie alla partecipazione di numerose realtà educative e associative del territorio, che hanno messo a disposizione tempo, competenze e creatività per costruire un pomeriggio di condivisione.

L’edizione 2026 ha avuto anche un importante risvolto solidale. Le donazioni raccolte durante la giornata sono state destinate alla Fondazione Giacomo Ascoli, impegnata nel sostegno ai bambini affetti da patologie oncoematologiche e alle loro famiglie.

Un modo per trasformare la partecipazione alla festa in un aiuto concreto a chi sta affrontando un percorso di cura particolarmente difficile, rafforzando il messaggio di vicinanza e attenzione che ha accompagnato l’intera manifestazione.

A sottolineare il valore dell’iniziativa è Caterina Valle Zaninoni, assessore alle Politiche sociali e all’Istruzione di Castiglione Olona, che ha ringraziato l’Istituto comprensivo Cardinal Branda Castiglioni, i docenti, gli alunni e tutte le realtà che hanno contribuito alla riuscita della manifestazione.

«Un ringraziamento sentito va a tutte le realtà che hanno aderito, mettendo a disposizione energie, professionalità, creatività e tempo: una collaborazione preziosa che testimonia la forza di una comunità unita e attenta al benessere dei suoi cittadini più piccoli. La Giornata dell’Infanzia non vuole essere soltanto un momento di festa, ma un’occasione per ricordare che ogni bambino ha diritto a essere amato, ascoltato, educato, protetto e curato. E che nessun bambino e nessuna famiglia dovrebbero sentirsi soli. Celebrare l’infanzia significa investire nel futuro. Farlo insieme, anche attraverso un gesto di solidarietà, significa dare ancora più valore a questa giornata».

Un messaggio che riassume lo spirito della giornata: celebrare l’infanzia significa investire nel futuro, creando una comunità capace di accompagnare i bambini nella crescita e di sostenere le famiglie, soprattutto nei momenti di maggiore difficoltà.