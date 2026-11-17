Una luce accesa verso il cielo per salutare la sonda più lontana dalla Terra. Questa sera, martedì 17 novembre, anche la provincia di Varese può partecipare a un’iniziativa mondiale lanciata dalla Nasa per celebrare uno dei traguardi più straordinari nella storia dell’esplorazione spaziale. Protagonista è Voyager 1, la sonda partita nel 1977 che, dopo quasi cinquant’anni di viaggio, continua a comunicare con il nostro pianeta da una distanza impressionante.

Mercoledì 18 novembre, alle 11.16 ora italiana, Voyager 1 raggiungerà infatti una distanza di quasi 26 miliardi di chilometri dalla Terra: un giorno luce. Significa che persino la luce, capace di percorrere quasi 300mila chilometri al secondo, impiegherà 24 ore per raggiungerla. Nessun oggetto costruito dall’uomo è mai arrivato così lontano.

Per festeggiare questo momento storico, la Nasa ha lanciato l’iniziativa “Shine Bright for Voyager’s Light-Day”, invitando le persone di tutto il mondo a rivolgere una luce verso il cielo dopo il tramonto di martedì 17 novembre.

Come salutare Voyager 1 anche da Varese

Non servono telescopi o strumenti particolari. È sufficiente una torcia, una luce per bicicletta o uno smartphone da rivolgere verso il cielo, accendendo e spegnendo la luce per comporre un messaggio in codice Morse.

La Nasa invita infatti a riprodurre le lettere VGR, la sigla utilizzata per identificare la missione Voyager. Per farlo basta seguire tre semplici sequenze:

– V: tre lampeggi brevi e uno lungo

– G: due lampeggi lunghi e uno breve

– R: un lampeggio breve, uno lungo e uno breve

I lampeggi brevi devono durare meno di un secondo, mentre quelli lunghi circa un secondo. Tra una lettera e l’altra è sufficiente una pausa di almeno un secondo. Chi preferisce può utilizzare direttamente lo strumento automatico messo a disposizione dalla Nasa sul proprio sito, che permette di riprodurre la sequenza luminosa attraverso lo schermo dello smartphone o del tablet.

Naturalmente Voyager 1 non sarà visibile nel cielo di Varese: la sonda si trova ormai nello spazio interstellare e il segnale luminoso non è destinato a raggiungerla. L’iniziativa vuole essere un modo per unire idealmente persone di tutto il mondo nella celebrazione di un’impresa scientifica senza precedenti.

Una missione straordinaria raccontata anche dal Varesotto

A sottolineare l’importanza del traguardo è Dario Kubler, ingegnere elettronico e presidente di ASIMOF, associazione con sede a Comerio impegnata nella divulgazione scientifica e astronautica: «È un momento straordinario perché stiamo assistendo a qualcosa che fino a pochi decenni fa sarebbe stato quasi impossibile immaginare: un oggetto costruito dall’uomo, partito dalla Terra nel 1977, si trova oggi a una distanza tale che persino la luce impiega 24 ore per raggiungerlo».

E nonostante l’età e la distanza, Voyager 1 continua a trasmettere informazioni scientifiche preziose sullo spazio interstellare: «Una sonda costruita dell’uomo viaggia nello spazio da quasi cinquant’anni e continua a raccontarci qualcosa di un ambiente che non avevamo mai potuto esplorare direttamente», sottolinea Kubler. Un risultato ancora più sorprendente se si pensa che per inviare un comando alla sonda e ricevere una risposta occorrono ormai due giorni.

Un piccolo gesto per celebrare un viaggio immenso

La Nasa invita tutti a partecipare dopo il tramonto, senza un orario prestabilito. Si può accendere una luce dalla finestra di casa, da un balcone o da un giardino, rivolgendola verso il cielo e unendosi simbolicamente alle persone che faranno lo stesso in altre parti del mondo. Un modo per ricordare che, quasi mezzo secolo dopo il lancio, Voyager 1 continua a rappresentare una delle più grandi conquiste dell’ingegno umano.

Image Credit: NASA/JPL-Caltech