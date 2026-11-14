Una panchina blu per Albizzate, per sensibilizzare sul diabete tipo 1
L’iniziativa è stata promossa dall’amministrazione e dall'associazione Adiuvare APS
In occasione della Giornata Mondiale del Diabete 2026 è stata inaugurata ad Albizzate la Panchina Blu, installata in in via Sant’Alessandro.
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All’iniziativa hanno partecipato il sindaco Mirko Zorzo, alcuni membri dell’amministrazione comunale, l’associazione Adiuvare APS, una rappresentanza della scuola primaria di Albizzate e tantissimi cittadini.
”L’evento non è stato solo un importante momento di sensibilizzazione sul diabete di tipo 1, ma soprattutto un’occasione di condivisione, inclusione e commosso ricordo della nostra concittadina Silvia Cirillo, attraverso le toccanti parole di sua figlia Veronica Bassani, promotrice della giornata”.
La Farmacia Pomi ha collaborato all’iniziativa offrendo gratuitamente la misurazione della glicemia ai presenti.
Analoga iniziativa anche a Cassano Magnago, in collaborazione con Associazione aiuto ai Giovani Diabetici.
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